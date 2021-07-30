21-летнего наркоторговца задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сбытчика синтетических наркотиков задержали полицейские в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

В рамках ОПМ «Қарасора 2021» полицейскими проводится целевая работа, направленная на выявление и пресечение деятельности лиц занимающихся сбытом наркотических средств и психоактивных веществ на территории столицы.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими за сбыт синтетических наркотиков задержан 21 – летний житель столицы.

В ходе обыска съемной квартиры, у подозреваемого обнаружены и изъяты электронные весы с наслоением психотропных веществ, полиэтиленовые пакетики для упаковки наркотиков в количестве 350 штук, денежные средства в сумме 255 000 тенге, а так же готовые к реализации «синтетические» наркотики.

Изъятые наркотики были расфасованы по дозам, что составило 90 разовых доз для наркопотребления. Синтетику задержанный собирался сбыть на территории столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК – «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств», что предусматривает наказание сроком до 15 (пятнадцати) лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

Задержанный наркоторговец водворен в изолятор временного содержания департамента полиции



