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    13:15, 21 Июль 2021 | GMT +6

    21 кражу из автомобилей выявили в Павлодарской области с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 21 кражу из салонов авто выявили в Павлодарской области с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С начала года на территории Павлодарской области зарегистрирована 21 кража из салонов автомашин.

    В целях профилактики салонных краж сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции в ходе патрулирования дворов многоэтажных домов города Павлодара ежедневно выявляют автомашины, двери или окна которых были оставлены открытыми.

    Только за прошедшую ночь при патрулировании стражи правопорядка во дворах домов обнаружили 10 машин с открытыми дверями, окнами и багажниками.

    Так, при патрулировании сотрудники полиции батальона дорожно-патрульной полиции во дворе дома по улице Ленинградская, 63 в 03:00 часов обнаружили Mercedes, окно которой было открыто.

    А во дворе дома по улице Торайгырова, 8 в 00:50 часов полицейские обнаружили ВАЗ-2106, задняя правая дверь которой была открыта.

    С беспечными владельцами данных авто была проведена профилактическая беседа.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
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