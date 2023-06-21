21 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1956-2016) родился- советский и казахстанский гитарист, композитор и аранжировщик группы «Мюзикола», бывший участник группы «А’Студио».

С детства занимался музыкой, окончил курсы джазовой гитары у знаменитого педагога Александра Мажеляна. Уже в 16 лет Булат был принят солистом в Карагандинскую филармонию и колесил по стране с гастролями в составе ансамбля «Гакку». Проходя службу в армии в оркестре штаба дивизии Краснознамённого Среднеазиатского военного округа, Булат научился играть на флейте и большом барабане. После армии стал солистом ансамбля «Время и песни» при Карагандинской филармонии.

В 1976 году Булат переехал в Алма-Ату, получив приглашение от Республиканского молодёжного ансамбля «Гульдер». Работая в ансамбле, Булат заочно получил высшее образование в Чимкентском институте культуры. После работы в «Гульдере» Булат стал гитаристом группы «Арай», солисткой которой была певица Роза Рымбаева. Коллектив ездил на гастроли по всем уголкам Советского Союза, участвовал во многих фестивалях, выступал в Афганистане во время войны, дал серию концертов на БАМе. У них бывало по девять живых выступлений в день. Булат играл одну из лидирующих ролей в коллективе, сочинял музыку, работал над аранжировками, пел.

В 1987 году музыканты создали свой новый коллектив, под названием «Алма-Ата». Отправившись в Москву и почти сразу же получив там широкую известность коллектив, который впоследствии стал называться «А`Студио».

В 1992 году Булат Сыздыков решает создать свой собственный музыкальный проект. Он знакомится с певицей Кариной Абдуллиной, и вместе они образуют дуэт «Мюзикола». В составе «Мюзиколы» Булат становится лауреатом международного конкурса «Big apple music»[2] в США (1996) и выпускает 10 альбомов, в том числе и сольный гитарный диск «Гитарные истории»(2009).

Указом Президента Казахстана от 5 декабря 2012 года Булату Сыздыкову было присвоено почётное звание «Заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан».

1 февраля 2014 года Булат Сыздыков в составе дуэта «Мюзикола» впервые в истории суверенного Казахстана исполнил Гимн Республики Казахстан на боксёрском ринге в Монте-Карло перед боем всемирно известного казахстанского боксёра, чемпиона мира (по версиям WBA 2011—н. в. По версии IBO 2011—н. в.) Геннадия Головкина.

назад (1971) родился– судья Конституционного Суда Республики Казахстан.

Родился в г. Кокшетау. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, юрист (1996).

Трудовая деятельность: эксперт ЭКО управления внутренних дел Кокчетавской области (1991-1994); консультант, ведущий специалист, главный специалист управления юстиции Кокшетауской области (1994-1996); постоянный судья суда г. Кокшетау (1996-1998); судья суда района «Алматы» г. Астана (1998-1999); судья Акмолинского областного суда (1999-2002); председатель Специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области (2002-2008); председатель Специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области (2008-2012); председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Акмолинского областного суда (2012-2015); судья Верховного суда Республики Казахстан (10.12.2015-31.12.2023).

На занимаемой должности - с января 2023 года.