21 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

77 лет назад (1949) родился БАЙТЕНОВ Мажит Садыкович – заслуженный деятель культуры РК.

Фото: painters.kz

Родился в Петропавловске Северо-Казахстанской области. Окончил Алматинское Художественное училище им Н.В. Гоголя (1969); Карагандинский университет им. Е.Букетова (1994).

Трудовая деятельность: художественный фонд Карагандинской области (1971-2004); преподаватель КарГУ им Е.Букетова (2004-2007); ассоциированный профессор КазАТУ им. С. Сейфуллина (с 2007).

В 2019 году на персональной выставке известного казахстанского художника Мажита Байтенова «Тайны Великой степи» в галерее искусств Has Sanat было представлено почти 50 работ, в том числе картины «Семья в древности», «Кочевники», «Золотой воин», «Время», «Движение», «Древо жизни», «Модели на голубом фоне» и другие.

В январе 2024 года в Государственном музее искусств имени Кастеева г. Алматы открылась выставка «Легенды Великой степи». Экспозиция была посвящена 75-летнему юбилею художника. На ней были представлены работы мастера, написанные за последние несколько лет. Вызывают интерес картины Мажита Байтенова, портреты девушек. Восточных красавиц мастер кисти изобразил в работе «Казахская Мадонна». Интерес вызывает и полотно «Кюльтегин», вдохновленное историческими образами. В произведении «Воссоединение с Азией» художник посредством декоративных мазков добился глубокого, убедительного раскрытия темы. Через уникальный авторский стиль художник неутомимо запечатлевает на полотнах легенды, философские мысли и духовный мир Великой Степи.

55 лет назад (1971) родился ЕСКЕНДИРОВ Асан Кайруллович – судья Конституционного Суда Республики Казахстан.

Фото: Конституционный Суд Республики Казахстан

Родился в Кокшетау. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, юрист (1996).

Трудовая деятельность: эксперт ЭКО управления внутренних дел Кокчетавской области (1991-1994); консультант, ведущий специалист, главный специалист управления юстиции Кокшетауской области (1994-1996); постоянный судья суда г. Кокшетау (1996-1998); судья суда района «Алматы» г. Астана (1998-1999); судья Акмолинского областного суда (1999-2002); председатель Специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области (2002-2008); председатель Специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области (2008-2012); председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Акмолинского областного суда (2012-2015); судья Верховного суда Республики Казахстан (2015-2022).

На занимаемой должности - с января 2023 года.

42 года назад (1984) родился БОЛЬГЕРТ Евгений Андреевич - депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Родился в г. Астана. Окончил Российскую правовую академию МЮ РФ, специальность «Юриспруденция»; Дрезденский технический университет, специальность «Юриспруденция; Московскую Бизнес Школу, специальность «Мастер делового администрирования».

Трудовая деятельность: заместитель директора ТОО «Консалтинговая группа «Партитет» (2006-2008); директор ТОО «Приоритет Консалтинг» (2006-2012); директор Департамента корпоративного развития ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (2008-2010); директор Департамента аналитики и оценки рисков ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (2010-2011); заместитель исполнительного директора ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (2011-2013); руководитель Секретариата Комитета горнорудной и металлургической промышленности (09.2013-05.2015); исполнительный секретарь НПП РК «Атамекен» (05.2015-04.2016); управляющий директор - директор Департамента базовых отраслей НПП РК «Атамекен» (2016); генеральный директор ТОО «Kamkor Service» (08.2016-01.2019); заместитель Председателя Правления - член Правления НПП РК «Атамекен» (02.2019-24.01.2023).

На занимаемой должности - с января 2023 года.

27 лет назад (1999) родился МИЛАД Карими – мастер спорта международного класса РК, лидер сборной команды по спортивной гимнастике, инструктор Центра подготовки спортивной команды Национальной гвардии Республики Казахстан.

Фото: ҚР МОҚ

Родился в Алматы. Окончил Казахскую Академию туризма и спорта, специальность «Учитель физкультуры».

Милад Карими впервые в истории Казахстана на этапе Кубка Мира в Дохе завоевал серебряную медаль по упражнениям на полу, на Чемпионате мира в Монреале (Канада) занял 9-ое место. На чемпионате Азии в Бангкоке выиграл бронзовую медаль; чемпион Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте (2024); победитель этапа Кубка мира в Каире (Египет) в вольных упражнениях (2025).

Также в этот день родились:

70 лет назад (1956-2016) родился СЫЗДЫКОВ Булат Муратович – советский и казахстанский гитарист, композитор и аранжировщик группы «Мюзикола», бывший участник группы «А’Студио».

Фото: facebook.com/bulat.syzdykov

С детства занимался музыкой, окончил курсы джазовой гитары у знаменитого педагога Александра Мажеляна. Уже в 16 лет Булат был принят солистом в Карагандинскую филармонию и колесил по стране с гастролями в составе ансамбля «Гакку». Проходя службу в армии в оркестре штаба дивизии Краснознаменного Среднеазиатского военного округа, Булат научился играть на флейте и большом барабане. После армии стал солистом ансамбля «Время и песни» при Карагандинской филармонии.

В 1976 году Булат переехал в Алма-Ату, получив приглашение от Республиканского молодежного ансамбля «Гульдер». Работая в ансамбле, Булат заочно получил высшее образование в Чимкентском институте культуры. После работы в «Гульдере» Булат стал гитаристом группы «Арай», солисткой которой была певица Роза Рымбаева. Коллектив ездил на гастроли по всем уголкам Советского Союза, участвовал во многих фестивалях, выступал в Афганистане во время войны, дал серию концертов на БАМе. У них бывало по девять живых выступлений в день. Булат играл одну из лидирующих ролей в коллективе, сочинял музыку, работал над аранжировками, пел.

В 1987 году музыканты создали свой новый коллектив, под названием «Алма-Ата». Отправившись в Москву и почти сразу же получив там широкую известность коллектив, который впоследствии стал называться «А`Студио».

В 1992 году Булат Сыздыков решает создать свой собственный музыкальный проект. Он знакомится с певицей Кариной Абдуллиной, и вместе они образуют дуэт «Мюзикола». В составе «Мюзиколы» Булат становится лауреатом международного конкурса «Big apple music» в США (1996) и выпускает 10 альбомов, в том числе и сольный гитарный диск «Гитарные истории» (2009).

Булату Сыздыкову было присвоено почетное звание «Заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан» (2012).

1 февраля 2014 года Булат Сыздыков в составе дуэта «Мюзикола» впервые в истории суверенного Казахстана исполнил Гимн Республики Казахстан на боксерском ринге в Монте-Карло перед боем всемирно известного казахстанского боксера, чемпиона мира Геннадия Головкина.