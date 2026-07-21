21 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

66 лет назад (1960) родилась СМИРНОВА Ирина Владимировна — казахстанский политический деятель.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Родилась в Иссык-Кульской области (Кыргызстан). Окончила Казахский ордена Трудового Красного Знамени педагогический институт им. Абая, учитель биологии средней школы (1983).

Трудовая деятельность: учитель биологии в СШ № 22 Джамбульской области Казахской ССР (1979-1983); лаборант НИИ сельского хозяйства МСХ СССР (1983-1984); учитель биологии, организатор внеклассной и внештатной работы в СШ № 22 Джамбульской области Казахской ССР (1984-1991); организатор внеклассной и внештатной работы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, директор Рузаевской СШ Кокчетавской области, село Рузаевка (1991-1993); заместитель директора по учебно-воспитательной работе СШ № 91, Алматы (1993-1996); директор СШ № 68, Алматы (1996-2006); директор Дома школьников № 9, Алматы (2010-2011); директор школы-лицея № 48, Алматы (2011-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член комитета по финансам и бюджету (2016-2021), член депутатской группы «Жаңа Қазақстан» (2022-2023); депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва (2023-2026).

63 года назад (1963) родился ЕСИМОВ Даулетхан Сергазиевич — председатель совета директоров Медицинского университета Астана, председатель правления республиканского общественного объединения «Казахстанский альянс медицинских организаций».

Фото: instagram.com/dauyess

Родился в Кокчетавской области. Окончил Карагандинский медицинский институт, врач-стоматолог (1985); Карагандинский экономический университет, юрист (2001).

Трудовая деятельность: врач-интерн Тургайской областной больницы (1985-1986); врач-стоматолог Тургайской областной стоматологической поликлиники (1986-1988); врач-хирург центральной городской больницы, город Аркалык (1988-1990); врач-хирург объединенной больницы, Аркалык (1990-1994); ассистент Акмолинского медицинского университета (1995); врач Акмолинской областной больницы (1995-1996); заместитель директора, исполняющий обязанности директора Акмолинского областного отделения ФОМС (1997-1999); заведующий отделением Республиканской клинической больницы (2000-2001); врач стоматологической поликлиники «Шын-Зар» (2001-2003); начальник отдела Астанинского городского филиала РГКП «Национальный центр анализа и оценки качества медицинских услуг» (2003-2005); заместитель начальника управления Комитета по контролю за качеством медицинских услуг Министерства здравоохранения РК по г. Астана (2005); начальник управления Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК (2005-2007); заместитель директора департамента Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК по г. Астана (2007-2009); заместитель председателя Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК (06.2009-11.2009); заместитель председателя Комитета по контролю медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК (11.2009-12.2009); начальник управления здравоохранения г. Астана (2009-2011); заместитель председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК (2011-2013); председатель Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК (2013); заместитель генерального директора РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» Министерства здравоохранения и социального развития РК (2014-2016); председатель правления Национальной палаты здравоохранения (2016-2018).

48 лет назад (1978) родился НУКЕНОВ Абзал Нукенович — заместитель акима города Алматы.

Фото: акимат Алматы

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2000). Кандидат политических наук.

Трудовая деятельность: консультант Отдела идеологической работы Центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан» (2000-2002); консультант, заведующий сектором идеологического отдела Центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан» (2002-2005); начальник Отдела по работе с неправительственными организациями и религиозными объединениями департамента внутренней политики города Алматы (2005-2006); заместитель акима Ауэзовского района города Алматы (2006-2009); директор Института современных исследований Евразийского национального университета имени Л. Гумилева (2009-2011); заместитель директора Института правовой экспертизы законопроектов и современных исследований Евразийского национального университета имени Л. Гумилева (2011); заведующий сектором Ситуационного центра Совета Безопасности Республики Казахстан (2011-2012); заместитель заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан (2012-2013); заведующий Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан (2013-2016); вице-министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (2016-2018); заместитель председателя Совета директоров Международного научного комплекса «Астана» (2018-2019); заместитель акима Карагандинской области (2019-2022); государственный инспектор Администрации Президента РК (2022-2024); заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2025).

На занимаемой должности — с октября 2025 года.