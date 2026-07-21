21 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1917 году I Общекиргизский (общеказахский) съезд в Оренбурге принял решение о создании партии «Алаш», главными задачами которой были автономия казахов на принципах равенства с другими народами федерации, создание войск для защиты казахского народа, решение аграрного вопроса.

В 1958 году на базе симфонического оркестра Казахского радио, которым руководил Фуат Мансуров, был создан Казахский симфонический оркестр (ныне — Государственный симфонический оркестр) и вошел в состав Казахской государственной филармонии имени Жамбыла Жабаева. Мансуров и стал первым главным дирижером оркестра.

В 2005 году в Северо-Казахстанской области состоялось открытие единого казахстанско-российского контрольно-пропускного пункта «Каракога», расположенного на границе с Российской Федерацией. Пункт работает по принципу «одной остановки», упрощает процесс перемещения товаров, служит дальнейшему развитию торгово-экономических связей и увеличению товарооборота между Казахстаном и Россией.

В 2006 году АО «Казпочта» ввело в почтовое обращение на территории республики новую почтовую марку, посвященную 100-летию со дня рождения геолога-ученого, основателя геомеханики в Казахстане, заслуженного деятеля, профессора Акжана Машани. Марка выполнена офсетным способом в четыре краски, тираж — 50 000 шт. Отпечатаны они на Пекинской фабрике знаков почтовой оплаты.

В 2007 году группа сотрудников Института археологии им. А. Х. Маргулана во время раскопок в Таразе обнаружила возле находящегося в центре города мавзолея Карахана остатки мечети, относящейся к раннему периоду ислама в Казахстане.

Судя по конструкции строения, время создания мечети датируется XIV веком, когда для строительства подобных сооружений применялся кирпич-сырец. Сохранившиеся части этого строения — фундамент, внутренняя атрибутика — свидетельствуют о том, что это была именно мечеть, и теперь можно говорить о времени появления ислама на территории нашей страны. Эта мечеть была воздвигнута на фундаменте ранее построенного несторианского или манихейского храма.

В 2010 году при покраске усть-каменогорских домов стали применять нанотехнологии местного изобретателя Алексея Башкирцева, который разработал технологию сверхизмельчения и свою продукцию назвал цемянкой. Это — водонепроницаемый строительный раствор, состоящий из извести и толченой керамики.

Нанокраска позволяет «дышать» фасадам зданий, обладает высокой сопротивляемостью к воздействию окружающей среды, а значит — долговечна, не поддерживает развитие микроорганизмов и плесени.

В 2011 году в пригородную зону Астаны был включен 81 населенный пункт. В нее вошли населенные пункты и территории сельских округов Целиноградского, Шортандинского и Аршалынского районов. Границы пригородной зоны расположены в радиусе не более двухчасовой поездки.

В 2014 году работа студента Казахской головной архитектурно-строительной академии Сабиржана Алымжанова стала победителем в конкурсе на лучшую разработку Кубка Президента РК по большому теннису. Трофей совмещает в себе казахскую символику и символ тенниса и представляет собой крылья орла и солнце. Изготовили его вручную мастера чешской компании Lasvit.

Кубок, сделанный из опала и хрусталя по проекту алматинского студента, был вручен победителю международного турнира по большому теннису «Кубок Президента-2014», который проходил в Астане.

В 2015 году в Шымкенте создали первый мультфильм с использованием компьютерной анимации и игрового кино.

Главный герой сказки «Күміс қылыш» («Серебряный меч») — юный Санжар, который в одиночку противостоит злому дракону и ведьмам. В ленте все игровые роли исполняют не профессиональные артисты, а дети. Аниматоры уверены, эти работы научат юных зрителей доброте и отваге, помогут воспитать в них патриотизм.

В 2018 году в Нью-Дели в Индии завершился молодежный чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе, где армейская спортсменка Ирина Кузнецова завоевала золотую медаль. Ирина Кузнецова является спортсменкой Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК. Выступала она в весовой категории до 62 килограмм.

В 2021 году казахстанский изобретатель Нур Кутты разработал новое мобильное приложение ISEN (International Social and Education Network) для доступного образования детей.

«Мобильное приложение запатентовано, имеется авторское право. В мобильном приложении загружены разные видеоуроки на казахском и русском языках, нацеленные на совершенствование познавательных способностей учащихся. Доступны видеоуроки по изучению игры на домбре, игре в шахматы, изучению иностранного языка. За короткое время работы приложение уже оценили международные организации ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и посольство США в Казахстане», — рассказал автор проекта.

В 2023 году в Малакке (Малайзия) стартовал XIX чемпионат Азии по каратэ WKF. В первый день соревнований казахстанской сборной золотую медаль получила Софья Берульцева. На состязания лучших каратистов Азии собрались около 400 мастеров татами из 31 страны, в их числе 19 казахстанцев. В программе «кумите» бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, лидер национальной сборной Софья Берульцева (+68 кг) стала чемпионкой Азии.

В 2024 году в области Абай начались воинские сборы с резервистами. На межвидовый учебно-тренировочный полигон «Шығыс» военнообязанные прибыли из Павлодарской, Восточно-Казахстанской и области Абай. В этом потоке обновили свои знания и умения представители 41 военно-учетной специальности. В течение месяца прошли переподготовку специалисты мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных подразделений, боевого, тылового и технического обеспечения, а также механики-водители боевых машин.

В 2025 году на гастрофестивале «Бай қымыз» село Саржал области Абай одержало главную победу и получило 20 млн тенге. Более 50 производителей кумыса со всей страны привезли с собой по 300 литров напитка, чтобы угостить всех желающих и рассказать о своей уникальной технологии приготовления. Второе-третье место заняли Карагандинская и Акмолинская области, им выдали 15 и 10 млн тенге соответственно.

В 2025 году приказом министра культуры и информации утвержден Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. Всего в список включено 276 памятников истории и культуры, в том числе городище Бозоқ, VIII–IX века (Астана), главный корпус Академии наук Республики Казахстан, ныне — здание Республиканского государственного предприятия «Ғылым ордасы», архитектор А. В. Щусев, 1948–1953 годы, пристройка 1980 года (Алматы); Верненская мужская гимназия, ныне — здание Казахского национального педагогического университета имени Абая.