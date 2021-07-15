НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 21 иностранца выдворили из страны в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По результатам оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2021» выявлено 541 человек, из них 282 иностранных гражданина нарушили правила пребывания в Республике Казахстан, остальные 259 человек – жители Павлодарской области, которые также нарушили миграционное законодательство (по статье 519 КоАП РК – 22 человека, по статье 518 КоАП РК – 237 нарушителей).

Все нарушители привлечены к административной ответственности. Из них 151 иностранцу сокращены сроки временного пребывания в Республике Казахстан, в отношении 21 иностранца судом приняты решения о выдворении их из страны.

Установлено 22 факта незаконного использования иностранной рабочей силы, по которым работодатели, незаконно нанявшие иностранцев на работу, привлечены к административной ответственности по статье 519 КоАП РК.

Так, сотрудники миграционной службы отдела полиции Иртышского района выявили факт незаконного пребывания девяти граждан Узбекистана. Полицейские составили административные материалы по статье 517 КоАП РК. Материалы направлены в суд для принятия решения.

По итогам проведения профилактического мероприятия задержан находящийся в межгосударственном розыске уголовный преступник, 27-летний гражданин Таджикистана, который разыскивался УФСБ по Самарской области за незаконное пересечение государственной границы (ст. 322 УК РФ).

