21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ:  эвакуация немецкого гарнизона из Франкфурта-на-Одере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 18 апреля 1945 года, шел 1397-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.
Берлинская наступательная операция. На правом фланге 61-я армия 1-го Белорусского фронта расширяла плацдарм на Одере, 47-я армия наступала к югу от Врицена и вышла на шоссе Врицен — Шульцдорф, 3-я ударная армия в середине дня вышла к Меглину, а во второй половине дня преодолела оборону противника на рубеже Шульцедорф — Меглин.
В центре 5-я ударная армия и 2-я гвардейская танковая армия наступали в условиях лесного массива и цепочки озер, продвинулись вперед на 4 км и вышли в район Ригенвальде на подступы к Бацлову. 1-я гвардейская танковая армия, наступая в юго-западном направлении, заняла Марксдорф и глубоко охватила немецкие войска, оборонявшиеся перед фронтом 8-й гвардейской армии и 69-й армии. 8-я гвардейская армия к исходу дня вышла к Требницу.
На левом фланге 69-я армия и 33-я армия обошли Франкфуртский укрепленный район и создали угрозу его окружения. Немецкое командование приняло решение об эвакуации гарнизона из Франкфурта-на-Одере и усилении его частями обороны на западном берегу.
К концу 18 апреля 3-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фронта прошла за Шпрее на 30 километров, а 4-я гвардейская танковая армия продвинулась на 45 километров. 13-я армия форсировала Шпрее и стала продвигаться в северо-западном направлении. 3-я гвардейская армия и 5-я гвардейская армия вели ожесточенные бои на флангах прорыва.
Севернее Герлица 2-я армия Войска Польского и 52-я армия форсировали реку Нейсе, прорвали тактическую зону немецкой обороны и к исходу 18 апреля подошли к третьей полосе.
В течение 18 апреля войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по уничтожению остатков немецких войск, отброшенных в район порта Пиллау.
Юго-западнее и южнее города Ратибор войска 4-го Украинского фронта с боями заняли более 30 населенных пунктов.
На территории Чехословакии войска 2-го Украинского фронта овладели городом Иванчице.
Севернее Вены войска фронта заняли на территории Австрии город Мистельбах.
18 апреля 1945 года до нашей Победы оставался 21 день…
22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ : подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова
23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции
24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции
25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове
26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции
27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии
28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии
29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам
30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова
31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга
32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова
33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова
34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены
35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии
36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене
37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином
38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу
39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции
40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы
41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы
42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни
43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига
44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни
45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции
46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев
47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция
48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин
49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова
50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана
51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга
52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция
53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко
54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции
55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским
56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов
57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция
58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон
59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы
60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции
61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина
62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина
63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина
64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева
65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева
66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина
67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина
68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева
69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев
70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова
71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями
72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка
73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева
74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции
75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань
Фото: russiainphoto.ru