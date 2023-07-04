21 дело с ущербом на 269,3 млн тенге в сфере культуры и спорта расследует АФМ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу проводит работу по предупреждению хищений государственных средств, выделенных на развитие сферы физической культуры и спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Сформирован перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий, сооружений, национальных сборных команд, спортивно-массовых мероприятий, федераций, с ранжированием и определением наиболее рисковых объектов.

Также проводится работа по установлению способов и объемов финансирования сферы, в том числе спонсорских вливаний.

За 6 месяцев 2023 года в производстве агентства находится 21 дело с общей суммой ущерба 269,3 млн тенге.

С 2019 по 2023 гг., по сведениям из открытых источников, на развитие спорта было выделено около 300 млрд тенге.

Агентством будет проведен анализ на предмет закупа товаров и услуг по завышенным ценам, фактического неоказания услуг и других нарушений.

В результате работы планируется выявление причин, создающих условия для хищений бюджетных средств, выделенных на развитие спорта и выработка предложений по совершенствованию механизмов, предупреждающих подобные нарушения закона.

«АФМ предупреждает об уголовной ответственности за хищение и растрату государственных бюджетных средств», - добавили в пресс-службе агентства.