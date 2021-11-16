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21 человек заболел пневмонией с признаками КВИ в Казахстане
16 Ноября 2021 08:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по заболеваемости пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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14 ноября зафиксирован 21 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 38 человек выздоровело.
Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 81203, летальных случаев - 5099, выздоровевших - 71182.
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