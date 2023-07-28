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    10:23, 28 Июль 2023 | GMT +6

    21 человек погиб в результате кораблекрушения на Филиппинах

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    Фото: Pixabay
    МАНИЛА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - 21 человек погиб в результате крушения пассажирского судна на озере в филиппинской провинции Рисаль к востоку от Манилы. Об этом сообщил в телеинтервью официальный представитель Береговой охраны Филиппин (БОФ) контр-адмирал Армандо Балило, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    «21 человек погиб в результате аварии, произошедшей около часа дня по местному времени в 45 метрах от города Бинангонан», - заявил он.

    Изначально в БОФ сообщали, что в результате инцидента погибли 30 человек. Позже А. Балило пересмотрел эту цифру.

    БОФ сообщила, что в момент аварии судно направлялось из города Бинангонан на остров Талим в озере Бай - крупнейшем на Филиппинах.

    В ведомстве заявили, что сильный ветер обрушился на судно, вызвав панику среди пассажиров. «Они побежали на левый борт судна, в результате чего оно перевернулось», - сообщили в БОФ.

    Полиция провинции Рисаль подтвердила, что 21 человек утонул, 40 пассажиров удалось спасти.

    Авария произошла, когда Филиппины покидал тайфун «Доксури», вызвавший наводнения и оползни, в результате которых погибли пять человек.


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