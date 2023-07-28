21 человек погиб в результате кораблекрушения на Филиппинах

МАНИЛА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - 21 человек погиб в результате крушения пассажирского судна на озере в филиппинской провинции Рисаль к востоку от Манилы. Об этом сообщил в телеинтервью официальный представитель Береговой охраны Филиппин (БОФ) контр-адмирал Армандо Балило, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

«21 человек погиб в результате аварии, произошедшей около часа дня по местному времени в 45 метрах от города Бинангонан», - заявил он.

Изначально в БОФ сообщали, что в результате инцидента погибли 30 человек. Позже А. Балило пересмотрел эту цифру.

БОФ сообщила, что в момент аварии судно направлялось из города Бинангонан на остров Талим в озере Бай - крупнейшем на Филиппинах.

В ведомстве заявили, что сильный ветер обрушился на судно, вызвав панику среди пассажиров. «Они побежали на левый борт судна, в результате чего оно перевернулось», - сообщили в БОФ.

Полиция провинции Рисаль подтвердила, что 21 человек утонул, 40 пассажиров удалось спасти.

Авария произошла, когда Филиппины покидал тайфун «Доксури», вызвавший наводнения и оползни, в результате которых погибли пять человек.