21 человек погиб в китайской провинции Хубэй из-за мощных ливней
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Ливни, обрушившиеся на центральную китайскую провинцию Хубэй в минувший четверг, унесли жизни 21 человека, еще четверо пропали без вести. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Особенно от стихии пострадал расположенный в горной местности поселок Люлинь уезда Суйсянь провинции Хубэй. За одни сутки в этой местности выпало рекордное количество осадков - 503 мм.
Согласно сообщениям китайских СМИ, в результате сильных ливней за последние сутки в поселке Люлинь (провинция Хубэй, Центральный Китай) погиб 21 человек, еще четверо пропали без вести.
По предварительным данным, от ливней пострадали 8 тысяч жителей поселка Люлинь, также стихия серьезно повредила порядка 2,7 тысячи жилых строений населенного пункта.
На настоящий момент автомобильное движение, связь и электроснабжение с поселком еще не восстановлены . Затоплены дороги, повреждены 63 моста и более 700 электрических столбов.
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