21 человек остается на стационарном лечении после крушения самолета под Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета Bek Air, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В целом, в стационарах Алматы, в Алматинской многопрофильной клинической больнице, в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии в Нур-Султане продолжает лечение 21 пациент, из них двое детей. В отделении реанимации находится один пациент.
Как отметили в управлении, у взрослых пациентов состояние стабильное, в динамике без ухудшения, состояние детей тоже без ухудшения. Лечение и диагностика проводятся в полном объеме.
Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.
С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.
- Когда пострадавшую в авиакатастрофе женщину-врача переведут из реанимации
- Ягуар родился в зоопарке Алматы
- Спасатели ищут пострадавшего в горах Алматы мужчину
- Хлопок газовоздушной смеси в Каскелене: погиб ребенок
- Временно воздержаться от покупки билетов на рейсы «Bek Air» рекомендуют в МИИР РК
- Более 500 единиц техники очищает улицы Алматы от снега
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана