21 человек остается на стационарном лечении после крушения самолета под Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета Bek Air, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целом, в стационарах Алматы, в Алматинской многопрофильной клинической больнице, в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии в Нур-Султане продолжает лечение 21 пациент, из них двое детей. В отделении реанимации находится один пациент.

Как отметили в управлении, у взрослых пациентов состояние стабильное, в динамике без ухудшения, состояние детей тоже без ухудшения. Лечение и диагностика проводятся в полном объеме.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.



