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    15:11, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    21 авиапассажир прибыл в Казахстан без ПЦР-справок

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Без ПЦР-справок прибыл в страну 21 гражданин РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

    По данным Комитета, 7 апреля на территорию Республики Казахстан прибыло 28 международных авиарейсов из Великобритании, Германии, Кореи, Иордании, Индии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Монголии, Грузии, Российской Федерации, Республики Беларусь, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

    Из 3551 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3530 человек, без справок прибыл 21 гражданин РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 18 рейсов, 2 316 пассажиров, со справками - 2 309, без справок - 7;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 593 пассажира, со справками - 579, без справок - 14;

    в аэропорт г. Шымкент – 3 рейса, 196 пассажиров, все со справками;

    в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 151 пассажир, все со справками;

    в аэропорт г. Актобе – 1 рейс, 237 пассажиров, все со справками;

    в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 58 пассажиров, все со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    Также сообщается, что по результатам ПЦР-анализа, у всех 21 граждан РК, прилетевших без справок 6 апреля, тестирование показало отрицательный результат.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт
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