21 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»
59 лет назад (1964) родился КАЗЫХАНОВ Ержан Хозеевич - заместитель Руководителя Администрации Президента РК - Специальный представитель Президента РК по международному сотрудничеству.
Родился в г. Алматы. Окончил Ленинградский государственный университет, историк-востоковед (1987); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР; Индийский институт международных отношений.
Трудовая деятельность: второй секретарь, первый секретарь протокольно-политического отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР (1989-1992); заведующий отделом, заместитель начальника управления государственного протокола Министерства иностранных дел РК (1992-1995); первый секретарь, советник постоянного представительства РК при Организации Объединенных Наций, г. Нью-Йорк (1995-2000); директор департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК (2000-2003); постоянный представитель РК при ООН, г. Нью-Йорк; Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Куба по совместительству (2003-2007); заместитель министра иностранных дел РК (2007-2008); помощник Президента РК (02.2008-12.2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Австрийской Республике, постоянный представитель РК при международных организациях в г. Вена (2008-2011); заместитель министра иностранных дел РК (02.2011-04.2011); министр иностранных дел РК (2011-2012); помощник Президента РК (2012-2014); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2014-2017); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки (2017-2021); специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству (2021-2022).
На занимаемой должности - с января 2022 года.
Награжден орденом «Құрмет» (2011); медалями «Ерен еңбегі үшін» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «10 жыл Астана» (2008).
56 лет назад (1967) родилась КЫДЫРБАЕВА Айгуль Куанышбаевна - судья Конституционного Суда Республики Казахстан.
Два высших образования с отличием, специальности «юрист», «финансист».
Трудовая деятельность: судья Алматинского областного Арбитражного суда (06.1995-10.1995); судья хозяйственной коллегии Алматинского областного суда (1995-1996); судья Бостандыкского районного суда г. Алматы (1996-2006); судья специализированного финансового суда (2006-2010); судья Алматинского городского суда (2010-2011); председатель апелляционной судебной коллегии Алматинского городского суда (2011-2012); председатель судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда (2012-2013); судья Верховного суда РК (2013-2022); председатель специализированной судебной коллегии Верховного суда Республики Казахстан (2015-2021).
На занимаемой должности с января 2023 года.
39 лет назад (1984) родился ИСАЕВ Азамат Ырзагулович - генеральный продюсер телеканала «Астана».
Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая, международная журналистика.
Трудовая деятельность: журналист, ведущий программ ТОО Телерадиокомпания «Shahar» (2001-2004); продюсер музыкального телеканала «HiT TV» (2004-2005); продюсер мега-проекта «SuperStar KZ» (2005-2007); исполнительный продюсер телеканала «HiT TV» (2007-2008); главный редактор журнала о шоу-бизнесе Казахстана «Go! Go! magazine» (2009-2019); руководитель музыкального телеканала «MuzZone» (2009-2010); автор обучающего телепроекта «Әліппе», семейно-развлекательного шоу «Бала тілі - бал» на телеканале «Балапан» (2010-2012); креативный продюсер телеканала «Астана» (2012-2013); директор, основатель радио «ORDA FM» (2013-2018); генеральный продюсер проектов РТРК «Казахстан» (2018-2019).
На занимаемой должности - с августа 2019 года.
Лауреат премии «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы», победитель премии «Нұр Сұңқар».
72 года назад родился ДОСТИЯРОВ Абай Мұхамедиярұлы - член-корреспондент Академии Естествознании, доктор технических наук, профессор. Окончил МВТУ имени Н.Э. Баумана в 1975 году, факультет Энергомашиностроение, специальность Турбиностроение. С апреля 1975г. по декабрь 1978г. по направлению работал ассистентом кафедры теплоэнергетических установок Алматинского энергетического института (АЭИ). С декабря 1978г. по декабрь 1981 года учился в аспирантуре при МВТУ им. Н.Э. Баумана. С 1982 года продолжал работать в АЭИ ассистентом, старшим преподавателем, доцентом и деканом теплоэнергетического факультета.
Научное направление Достиярова А.М. – эффективность и экологическая безопасность сжигания топлив в камерах сгорания ГТД и ГТУ. В 1982 году защитил ученую степень кандидата технических наук на диссертационном Совете при МВТУ имени Н.Э.Баумана, а в 2000 году защитил докторскую диссертацию при КазНИИЭнергетики имени академика Ш. Чокина.