21 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1964) родился- заместитель Руководителя Администрации Президента РК - Специальный представитель Президента РК по международному сотрудничеству.

Родился в г. Алматы. Окончил Ленинградский государственный университет, историк-востоковед (1987); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР; Индийский институт международных отношений.

Трудовая деятельность: второй секретарь, первый секретарь протокольно-политического отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР (1989-1992); заведующий отделом, заместитель начальника управления государственного протокола Министерства иностранных дел РК (1992-1995); первый секретарь, советник постоянного представительства РК при Организации Объединенных Наций, г. Нью-Йорк (1995-2000); директор департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК (2000-2003); постоянный представитель РК при ООН, г. Нью-Йорк; Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Куба по совместительству (2003-2007); заместитель министра иностранных дел РК (2007-2008); помощник Президента РК (02.2008-12.2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Австрийской Республике, постоянный представитель РК при международных организациях в г. Вена (2008-2011); заместитель министра иностранных дел РК (02.2011-04.2011); министр иностранных дел РК (2011-2012); помощник Президента РК (2012-2014); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2014-2017); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки (2017-2021); специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству (2021-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011); медалями «Ерен еңбегі үшін» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «10 жыл Астана» (2008).

назад (1967) родилась- судья Конституционного Суда Республики Казахстан.

Два высших образования с отличием, специальности «юрист», «финансист».

Трудовая деятельность: судья Алматинского областного Арбитражного суда (06.1995-10.1995); судья хозяйственной коллегии Алматинского областного суда (1995-1996); судья Бостандыкского районного суда г. Алматы (1996-2006); судья специализированного финансового суда (2006-2010); судья Алматинского городского суда (2010-2011); председатель апелляционной судебной коллегии Алматинского городского суда (2011-2012); председатель судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда (2012-2013); судья Верховного суда РК (2013-2022); председатель специализированной судебной коллегии Верховного суда Республики Казахстан (2015-2021).

На занимаемой должности с января 2023 года.

назад (1984) родился- генеральный продюсер телеканала «Астана».

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая, международная журналистика.

Трудовая деятельность: журналист, ведущий программ ТОО Телерадиокомпания «Shahar» (2001-2004); продюсер музыкального телеканала «HiT TV» (2004-2005); продюсер мега-проекта «SuperStar KZ» (2005-2007); исполнительный продюсер телеканала «HiT TV» (2007-2008); главный редактор журнала о шоу-бизнесе Казахстана «Go! Go! magazine» (2009-2019); руководитель музыкального телеканала «MuzZone» (2009-2010); автор обучающего телепроекта «Әліппе», семейно-развлекательного шоу «Бала тілі - бал» на телеканале «Балапан» (2010-2012); креативный продюсер телеканала «Астана» (2012-2013); директор, основатель радио «ORDA FM» (2013-2018); генеральный продюсер проектов РТРК «Казахстан» (2018-2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.

Лауреат премии «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы», победитель премии «Нұр Сұңқар».

72 года назад родилсячлен-корреспондент Академии Естествознании, доктор технических наук, профессор. Окончил МВТУ имени Н.Э. Баумана в 1975 году, факультет Энергомашиностроение, специальность Турбиностроение. С апреля 1975г. по декабрь 1978г. по направлению работал ассистентом кафедры теплоэнергетических установок Алматинского энергетического института (АЭИ). С декабря 1978г. по декабрь 1981 года учился в аспирантуре при МВТУ им. Н.Э. Баумана. С 1982 года продолжал работать в АЭИ ассистентом, старшим преподавателем, доцентом и деканом теплоэнергетического факультета.

Научное направление Достиярова А.М. – эффективность и экологическая безопасность сжигания топлив в камерах сгорания ГТД и ГТУ. В 1982 году защитил ученую степень кандидата технических наук на диссертационном Совете при МВТУ имени Н.Э.Баумана, а в 2000 году защитил докторскую диссертацию при КазНИИЭнергетики имени академика Ш. Чокина.