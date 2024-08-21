21 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

72 года назад (1952) родился ДОСТИЯРОВ Абай Мұхамедиярұлы - академик Академии естественных наук Республики Казахстан и Российской Академии естествознания, доктор технических наук, профессор.

Окончил МВТУ имени Н. Э. Баумана, специальность турбиностроение (1975).

Трудовая деятельность: ассистент кафедры теплоэнергетических установок Алматинского энергетического института (АЭИ) (1975-1978); ассистент, старший преподаватель, доцент и декан теплоэнергетического факультета АЭИ (1982); профессор Алматинского университета энергетики и связи имени Г. Даукеева.

Научное направление Достиярова А.М. — эффективность и экологическая безопасность сжигания топлив в камерах сгорания ГТД и ГТУ. В 1982 году защитил ученую степень кандидата технических наук на диссертационном Совете при МВТУ имени Н. Э. Баумана, а в 2000 году защитил докторскую диссертацию при КазНИИЭнергетики имени академика Ш. Чокина.

Достияров А.М. подготовил 1 доктора технических наук, 7 кандидатов технических наук и 7 докторов PhD. Автор 3 монографий, более 10 учебников и учебных пособий, более 200 научных публикаций, из них более 60 авторских свидетельств и патентов.

60 лет назад (1964) родился КАЗЫХАНОВ Ержан Хозеевич — помощник Президента Республики Казахстан по международным вопросам.

Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

Родился в г. Алматы. Окончил Ленинградский государственный университет, историк-востоковед (1987); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР; Индийский институт международных отношений.

Трудовая деятельность: второй секретарь, первый секретарь протокольно-политического отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР (1989-1992); заведующий отделом, заместитель начальника управления государственного протокола Министерства иностранных дел РК (1992-1995); первый секретарь, советник постоянного представительства РК при Организации Объединенных Наций, г. Нью-Йорк (1995-2000); директор департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК (2000-2003); постоянный представитель РК при ООН, г. Нью-Йорк; Чрезвычайный и полномочный посол РК в Республике Куба по совместительству (2003-2007); заместитель министра иностранных дел РК (2007-2008); помощник Президента РК (02.2008-12.2008); Чрезвычайный и полномочный посол РК в Австрийской Республике, постоянный представитель РК при международных организациях в г. Вена (2008-2011); заместитель министра иностранных дел РК (02.2011-04.2011); министр иностранных дел РК (2011-2012); помощник Президента РК (2012-2014); Чрезвычайный и полномочный посол РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2014-2017); Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки (2017-2021); специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству (2021-2022); заместитель руководителя Администрации Президента РК — Специальный представитель Президента РК по международному сотрудничеству (2022-2023).

На занимаемой должности с сентября 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011); медалями «Ерен еңбегі үшін» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «10 жыл Астана» (2008).

57 лет назад (1967) родился КУЛЬДИКОВ Марат Мухаметкалиевич — начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны.

Фото: primeminister.kz

Родился в Семипалатинской области. Окончил Кокшетауский технический институт Агентства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по специальности «Пожарная безопасность» (2000).

Трудовая деятельность: пожарный, инспектор государственного пожарного надзора (1989); начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области; заместитель председателя Комитета по ЧС Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2016-2019); первый заместитель председателя Комитета по ЧС Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2019); вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (2020-2023)

На занимаемой должности с сентября 2023 года.

57 лет назад (1967) родилась КЫДЫРБАЕВА Айгуль Куанышбаевна — судья Конституционного Суда Республики Казахстан.

Фото: sud-gov-kz.crocos.kz

Два высших образования с отличием, специальности «юрист», «финансист».

Трудовая деятельность: судья Алматинского областного Арбитражного суда (06.1995-10.1995); судья хозяйственной коллегии Алматинского областного суда (1995-1996); судья Бостандыкского районного суда г. Алматы (1996-2006); судья специализированного финансового суда (2006-2010); судья Алматинского городского суда (2010-2011); председатель апелляционной судебной коллегии Алматинского городского суда (2011-2012); председатель судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда (2012-2013); судья Верховного суда РК (2013-2022); председатель специализированной судебной коллегии Верховного суда Республики Казахстан (2015-2021).

На занимаемой должности с января 2023 года.

42 года назад (1982) родился БЕКНАЗАРОВ Нариман Бектасович — председатель судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда.

Фото: ratel.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил Академию государственного управления при Президенте РК, магистратура, г. Астана (2006).

Трудовая деятельность: главный специалист-секретарь судебного заседания Специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области, г. Атырау (2003-2004); и. о. главного эксперта Верховного Суда РК, г. Астана (2006); главный эксперт Верховного Суда РК, г. Астана (2006-2008); главный консультант Верховного Суда РК, г. Астана (2008); юрист ТОО «GRATA» (2008-2009); помощник пресс-секретаря Генеральной Прокуратуры РК, г. Астана (2009-2010); старший помощник секретариата аппарата, Генеральная Прокуратура РК, г. Астана (2010-2011); прокурор Прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области, Целиноградский район (2011-2013); прокурор Прокуратуры Жетысуского района г. Алматы (2013-2017); судья Специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны (2017-2018); председатель Специализированного межрайонного следственного суда, г. Астана (2018-2020)

На занимаемой должности с октября 2020 года.