21 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (A/RES/72/165) от 19 декабря 2017 года. Создан для того, чтобы привлечь внимание правительств и широкой общественности к важности долгосрочной физической, психологической, социальной и финансовой реабилитации лиц, пострадавших от терроризма. Основная его задача - воздать должное жертвами терроризма и пострадавшим от него лицам.

СОБЫТИЯ

В 1947 году был образован город Курчатов - центр бывшего Семипалатинского полигона. С момента образования и до распада СССР он имел статус закрытого города.

В 1991 году в целях обеспечения суверенитета, государственной, экономической и экологической безопасности Казахской ССР, утверждения законности и правопорядка в республике образован Совет безопасности Казахской ССР. 17 июня 1993 года был преобразован в Совет безопасности Республики Казахстан. В составе Совета безопасности был создан Комитет по защите конституционного строя.

В 1992 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Итальянской Республикой. Посольство Казахстана в Италии было открыто в 1996 году.

Итальянская республика - государство на юге Европы, в центральной части Средиземноморья. Территория включает материковую часть (Паданская равнина и обращённые к востоку и югу склоны Альп), Апеннинский полуостров, крупные острова Сицилия, Сардиния, ряд архипелагов и мелких островов. Площадь - 301,3 тыс. км2. Столица - г. Рим. Денежная единица - евро. Официальный язык- итальянский. Глава государства - президент, избираемый на 7 лет парламентом на совместном заседании палат, в котором участвуют по 3 делегата от областей. Президентом может быть гражданин, достигший 50 лет, пользующийся политическими и гражданскими правами. Глава государства возглавляет Верховный совет обороны и Высший совет магистратуры.

В 1992 году Республика Казахстан вступила в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

Международная организация гражданской авиации (ICAO) - специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эффективности. Уставной целью ICAO является обеспечение безопасного, упорядоченного развития международной гражданской авиации во всем мире и другие аспекты организации и координации международного сотрудничества по всем вопросам гражданской авиации, в том числе международных перевозок.

В 2000 году в Алматы, на пересечении проспекта Достык и улицы Шевченко в Медеуском районе, был открыт памятник великому украинскому поэту и художнику Тарасу Григорьевичу Шевченко. Автор памятника - украинский скульптор Виталий Рожик.

Открытие памятника украинскому кобзарю в Алматы было неслучайным: Тарас Шевченко пребывал в Казахстане в военной ссылке в укреплении Новопетровское на полуострове Мангышлак в Мангистауской области с запретом рисовать и писать (1850-1857). Теперь этот город называется Форт-Шевченко.

В 2004 году в Алматы было создано новое общественное объединение «ICOMOS в Казахстане».

ICOMOS - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (International Council on Monuments and Sites), целью которого является содействие сохранению культурного наследия мира. Во всем мире около 7 тысяч отдельных лиц и организаций являются членами ICOMOS, она осуществляет свою деятельность через сеть национальных комитетов более чем в 110 странах.

В 2009 году в Усть-Каменогорске были установлены новые скульптуры «Музыка степей» и «Кочевница». Автор произведений - известный казахстанский дизайнер Жанат Елюбаева.

«Музыка степей» - необычная композиция. Работа называется так потому, что в этом месте установлен своеобразный камертон, который при малейшем ветре издает определенный звук. Неподалеку от первой композиции расположена «Кочевница». Главной идеей этих произведений, выполненных в стиле «поп-арт», является популяризация наследия предков.

В 2012 году в Астане был открыт телерадиокомплекс «Қазмедиа орталығы», который стал главной технологической площадкой казахстанских телеканалов для производства качественного отечественного медиаконтента. В «Қазмедиа орталығы» размещаются телеканалы «Хабар», «Хабар 24», «Kazakh TV», «Qazaqstan», «Balapan», «Qazsport», «Qazaq radiosy», радио «Астана», радио «Shalkar», телеканалы «Первый канал Евразия», Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», телеканал «Асыл Арна».

В 2013 году в Астане официально был запущен коммерческий специальный рейс по достопримечательностям столицы. Оригинальность проекта в том, что используются автобусы технологии «Doubledecker», аналог знаменитых лондонских двухэтажек. Автобусы работают по системе «Hop-on-Hop-off», что предполагает для пассажира неограниченное количество высадок и посадок в течение дня.

В 2013 году в честь 20-летия тенге к выпуску были подготовлены четыре вида различных монет - номинальной стоимостью 50, 500, 5 000 и 10 000 тенге. На монетах номиналом 50, 500 и 5 000 тенге имеют идентичные изображения оборотных сторон. В центральной части расположено изображение монеты «20 лет Независимости Казахстана» в обрамлении семи стилизованных изображений банкнот национальной валюты. В левом нижнем секторе монеты надпись «Теңгеге 20 жыл», расположенная в три строки, и число «2013», обозначающее год чеканки.

В 2014 году за заслуги в развитии физической культуры и спорта Республики Казахстан почетным знаком награждён олимпийский чемпион Лондона Александр Винокуров. Медаль казахстанскому велогонщику вручал министр профильного ведомства Арыстанбек Мухамедиулы.

В 2015 году в селе Улытау Карагандинской области в честь 550-летия Казахского ханства открыли монумент «Булантинская битва». Монумент «Булантинская битва» возведен в урочище Уйтас, где у реки Буланты казахские воины одержали первую крупную победу над джунгарами. Эта победа положила начало процессу изгнания захватчиков с казахской земли.

Семиметровая стела изготовлена из латуни и мрамора. В нижней части с четырех сторон водружены круглые щиты. Верхняя часть - это копье, смотрящее острием вверх. Вокруг стелы расположены 4 обелиска из мрамора, на которых высечены имена более трех десятков героев сражения. Автор монумента - жезказганский скульптор Шахибабен Сейткенов.

В 2015 году на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская новая волна-2015» приз зрительских симпатий выиграла Данэлия Тулешова из Казахстана. Путевку на участие 9-летняя девочка получила, завоевав Гран-при республиканского детского конкурса «Аялаған Астана», который проводился в рамках празднования Дня столицы.

В 2016 году в Павлодаре открыли памятник легендарному Малайсары батыру - одному из талантливых полководцев, искусному дипломату Среднего жуза. Он родился на территории Павлодарской области. Соратник Богенбая, Кабанбая, Райымбека, Баян батыра и Наурызбая.

Скульптура представляет собой единую цельную композицию из нескольких архитектурных элементов. Первый уровень основания композиций - лестница из 4 ступеней высотой 60 сантиметров, второй уровень - трехступенчатый постамент высотой 4,4 метра, третий уровень - медный всадник высотой 5 м. При изготовлении памятной композиции использовался полированный гранитный камень с Куртинского месторождения. Автор памятной композиции - скульптор Болат Кусаинов.

В 2017 году казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер завоевал золотую медаль летней Универсиады-2017, проходящей в Китайском Тайбэе. В сумме двоеборья Альберт показал результат 333 килограмма (148+185), установив рекорд Универсиады.

В 2019 году в Костанае появился уникальный поисковый ресурс под названием «Регион 10» - region10.kz, на котором можно узнать информацию по розыску без вести пропавших лиц, а также можно будет распознать фейковые поисковые новости, которыми сейчас зачастую пестрит Интернет. Создателями сайта стали добровольцы-волонтеры Яна Маляр, Татьяна Милехина и Ирина Карпенко.

Девушки занимаются розыском абсолютно на добровольных началах. Все они имеют постоянную работу, но считают своим долгом помогать людям. Они прошли специальную подготовку при поддержке Красного полумесяца и НПО «ГРИН» в части оказания первой помощи, организации розыска и проведения необходимых первоначальных действий при поиске без вести пропавших лиц.

В 2019 году в Астане прошла встреча высокого уровня «С5+1» с участием министров иностранных дел государств Центральной Азии и заместителя Государственного секретаря США.

Формат «С5+1» выступает важным инструментом, способствующим диалогу по обеспечению безопасности и устойчивого развития региона.

В 2020 году известный театральный режиссер, советский и казахский актер, художественный руководитель Государственного академического музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева Талгат Теменов был удостоен Межгосударственной премии «Звезды содружества».

Межгосударственная премия «Звезды Содружества» в области культуры и искусства присуждается за крупный вклад в культуру и искусство, который выражается в создании особо значимых творческих работ и произведений, способствующих развитию сотрудничества в сфере культуры и культурного наследия на пространстве СНГ.

В 2021 году в Центре сердца столицы провели первую в СНГ операцию по установке самого маленького в мире электрокардиостимулятора. Опытные кардиохирурги прооперировали 14-летнего мальчика с врожденным пороком сердца.

Micra AV - это самый маленький безэлектродный электростимулятор в мире размером всего с таблетку, имеющий функцию двухкамерной стимуляции. Micra AV помогает синхронизировать работу предсердий и желудочков, при этом исключить осложнения, связанные с электродами. В этом и состоит уникальность данной системы.