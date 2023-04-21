21 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1953) родился- поэт, журналист, писатель-переводчик, член Союза писателей Казахстана.

Уроженец Алматинской области. Окончил Казахский политехнический институт (совр. Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева).

Трудовая деятельность: инженер «Казтехэнерго», старший инженер Минэнерго, научный сотрудник Казахского научно-исследовательского института энергетики; научный редактор Казахской энциклопедии (1986-1988); заведующий отделом, ответственный секретарь журнала «Білім және еңбек» (1988-1990); заведующий отделом газеты «Халық кеңесі» (1990-1994); редактор Агентства «Хабар» (1998-2001); заведующий отделом развития государственного языка и других языков аппарата акима г. Алматы, старший преподаватель Института оценки (1999-2001); сотрудник АО «KEGOC» (с 2001 года).

Автор сборников стихов и научно-познавательных книг «Бостан», «Темірқазық», «Сонар», «Металдар құпиясы», «Егемен елдің экономикасы», «Адамзат тірлікті дәулет білмек...», «Құланиек», «Алматы көшелері».





назад (1964) родился- верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств.

Родился в Талды-Курганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, историк (1987).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры политической истории Казахского политехнического института им. В.И. Ленина (1987-1991); аспирант Казахского государственного университета (1991-1993); третий, второй секретарь, заведующий отделом, заместитель начальника управления стран Азии Министерства иностранных дел РК (1993-1997); заместитель директора департамента стран Азии Министерства иностранных дел РК (1997); начальник управления Азии, Ближнего Востока и Африки - заместитель директора 4-го департамента Министерства иностранных дел РК (1997-1998); директор 3-го департамента Министерства иностранных дел РК (1998-1999); директор департамента двусторонних отношений Министерства иностранных дел РК (04.1999-12.1999); вице-министр иностранных дел РК (1999-2001); советник-посланник посольства РК в Великобритании (2001-2003); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Государстве Израиль (2003-2006); заместитель министра иностранных дел РК (2006-2007); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Австрийской Республике, постоянный представитель РК при международных организациях в г. Вене (2007-2008); постоянный представитель РК при международных организациях в г. Вене (09.2008-12.2008); постоянный представитель РК при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (2008-2011); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Австрийской Республике, постоянный представитель РК при международных организациях в г. Вене, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Словения по совместительству (2011-2013); постоянный представитель РК при Организации Объединенных Наций (2013-2016); министр иностранных дел РК (2016-2018); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству (2019-2020).

На занимаемой должности - с декабря 2020 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл»; знаком «За заслуги в развитии туризма Республики Казахстан». Отмечен Благодарностью Президента Республики Казахстан.

назад (1980) родился- председатель Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Родился в Восточно-Казахстанской области. Кандидат экономических наук. Закончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский гуманитарно-юридический университет. Получил специальности юриста и финансиста. Прошел курсы по государственному управлению в Лондонской школе экономики и политических наук, а также повышение квалификации в Сингапуре.

11 лет проработал в различных должностях в правоохранительных органах и структурах государственной службы. Более 10 лет – в сферах дорожного и инфраструктурного строительства. Имеет государственные награды, благодарственные письма. Является попечителем образовательного фонда IQanat, который занимается поддержкой учеников из сельской местности.

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.