21 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

71 год назад (1953) родился ТОБАЯКОВ Бахытжан Ошакбаевич - поэт, журналист, писатель-переводчик, член Союза писателей Казахстана.

Уроженец Алматинской области.

Окончил Казахский политехнический институт (совр. Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева).

Трудовая деятельность: инженер «Казтехэнерго», старший инженер Минэнерго, научный сотрудник Казахского научно-исследовательского института энергетики; научный редактор Казахской энциклопедии (1986-1988); заведующий отделом, ответственный секретарь журнала «Білім және еңбек» (1988-1990); заведующий отделом газеты «Халық кеңесі» (1990-1994); редактор Агентства «Хабар» (1998-2001); заведующий отделом развития государственного языка и других языков аппарата акима г. Алматы, старший преподаватель Института оценки (1999-2001); сотрудник АО «KEGOC» (с 2001 года).

Автор сборников стихов и научно-познавательных книг «Бостан», «Темірқазық», «Сонар», «Металдар құпиясы», «Егемен елдің экономикасы», «Адамзат тірлікті дәулет білмек...», «Құланиек», «Алматы көшелері».

60 лет назад (1964) родился АБДРАХМАНОВ Кайрат Кудайбергенович - верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств.

Родился в Талды-Курганской (ныне - Алматинской) области.

Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, историк (1987).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры политической истории Казахского политехнического института им. В.И. Ленина (1987-1991); аспирант Казахского государственного университета (1991-1993); третий, второй секретарь, заведующий отделом, заместитель начальника управления стран Азии Министерства иностранных дел РК (1993-1997); заместитель директора департамента стран Азии Министерства иностранных дел РК (1997); начальник управления Азии, Ближнего Востока и Африки - заместитель директора 4-го департамента Министерства иностранных дел РК (1997-1998); директор 3-го департамента Министерства иностранных дел РК (1998-1999); директор департамента двусторонних отношений Министерства иностранных дел РК (1999); вице-министр иностранных дел РК (1999-2001); советник-посланник посольства РК в Великобритании (2001-2003); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Государстве Израиль (2003-2006); заместитель министра иностранных дел РК (2006-2007); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Австрийской Республике, постоянный представитель РК при международных организациях в г. Вене (2007-2008); постоянный представитель РК при международных организациях в г. Вене (2008); постоянный представитель РК при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (2008-2011); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Австрийской Республике, постоянный представитель РК при международных организациях в г. Вене, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Словения по совместительству (2011-2013); постоянный представитель РК при Организации Объединенных Наций (2013-2016); министр иностранных дел РК (2016-2018); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству (2019-2020).

На занимаемой должности - с декабря 2020 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл»; знаком «За заслуги в развитии туризма Республики Казахстан». Отмечен Благодарностью Президента Республики Казахстан.

58 лет назад (1966) родился АКУЛОВ Григорий Иосифович - аким Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области.

Родился в с. Медведка Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области.

Окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт по специальности «Ветеринария» (1991).

Трудовая деятельность: старший, главный ветврач совхоза (1991-1996); заведующий сельскохозяйственным отделом аппарата акима Шемонаихинского района, начальник РСХУ (1996-1997); первый заместитель акима, заместитель акима Шемонаихинского района (1997-2002); аким Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области (2002-2008); начальник отдела сельского хозяйства Шемонаихинского района (2008-2010); заместитель акима Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области (2010-2011); аким Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области (2011-2019). На занимаемой должности - с января 2019 года.