21 апреля - день образования Службы государственной охраны РК

21 апреля - день образования Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу СГО.

В 2014 году Служба охраны Президента РК (СОП РК) и Республиканская Гвардия РК были объединены, и стали называться Службой государственной охраны РК (СГО РК).

Служба государственной охраны Республики Казахстан - непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан, выполняющий функции службы охраны Президента Республики Казахстан и Республиканской гвардии Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности Первого Президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц, объектов.

Сегодня сотрудники СГО отмечают профессиональный праздник.