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    09:55, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    21 апреля - день образования Службы государственной охраны РК

    СГО РК
    Фото: СГО РК

    21 апреля - день образования Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу СГО.

    В 2014 году Служба охраны Президента РК (СОП РК) и Республиканская Гвардия РК были объединены, и стали называться Службой государственной охраны РК (СГО РК).

    Служба государственной охраны Республики Казахстан - непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан, выполняющий функции службы охраны Президента Республики Казахстан и Республиканской гвардии Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности Первого Президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц, объектов.

    Сегодня сотрудники СГО отмечают профессиональный праздник.

     

    Теги:
    Президент Казахстана Другие государственные органы Видео Общество Безопасность
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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