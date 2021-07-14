21% акмолинцев получили оба компонента вакцины против коронавируса

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области на сегодняшний день первым компонентом всех имеющихся вакцин привито 177115 человек, процент охвата подлежащего привитию населения - 43%. Второй компонент получили 89372 акмолинцев, что составляет 21%. О том, как идет вакцинация в Акмолинской области, рассказала на брифинге главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день, по словам А. Мусиной, в Акмолинской области вакцинация населения против COVID-19 проводится четырьмя вакцинами – Спутник V, QazVac, Xayat-Vaх и CoronaVac. В наличие в медорганизациях региона первый компонент только Спутник V, второй компонент вакцин Xayat-Vaх и CoronaVac. Ожидается поставка QazVac.

На сегодня первым компонентом привито 177115 человек, процент охвата подлежащего населения - 43%. Вторым компонентом было привито 89372 акмолинцев, охват - 21%. В области получили вакцину 93% медработников, 69% педагогов, 100% полицейских, 62% госслужащих, 83% сотрудники МСУ. При этом заболеваемость среди медицинских работников и полицейских снизилась в 6 и более раз.

В качестве доказательства эффективности и необходимости вакцинации против коронавируса, А. Мусина сравнила Великобританию и Россию, в каждой из которых за сутки зарегистрировано в пределах 25 тысяч заболевших. Количество летальных исходов за сутки в России - 743, а в Великобритании - 0. Это связано с тем, что в Великобритании вакцинация продвигается очень успешно, у них иммунизацию прошли уже более 80% населения, а в России первый компонент вакцины получили только 20%.

Главный санврач региона призвала акмолинцев не верить фейковым рассылкам и опровергла часто встречаемые в соцсетях сообщения о том, что люди заболевают и даже умирают из-за вакцинации.

«Да, есть случаи, когда лица после вакцинации заболели. Дело в том, что все считают, что если они получили первый компонент вакцины, то могут на следующий день уже ходить без маски. Однако на выработку иммунитета после получения первого компонента нужно 56 дней – полтора месяца. Мы проводили мониторинг. У нас из 177 тысяч привитых акмолинцев после получения второго компонента заболело всего около 10 человек. Но ведь ни одна вакцина не дает 100-процентную защищенность. Спутник V дает 92% защиты. Да, есть индивидуальные особенности организма, когда иммунитет вырабатывается хуже или не вырабатывается. Есть и те, кто заболел до получения второго компонента - до 56 дней. У этих людей еще не сформировался иммунитет, и если вирусная нагрузка была большая, можно заболеть. Но даже те, кто заболел из вакцинированных – переносят КВИ в легкой степени, как ОРВИ и простуду. Нет летальных случаев, нет госпитализаций, никто из них не лежит в реанимации», - пояснила А. Мусина.

По словам спикера, в Акмолинской области не зарегистрировано ни одного летального случая среди привитых от КВИ.

Напомним, после 19 июля будет известен новый алгоритм по продлению срока обязательной вакцинации для сферы услуг. В то же время с 15 июля сотрудников не будут проверять на статус вакцинации.