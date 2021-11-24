21 аким наказан за плохое содержание дорог в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За 10 месяцев в Павлодарской области полиция провела 1240 обследований автодорог общего пользования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За 10 месяцев текущего года проведено 1240 обследований автодорог общего пользования, по итогам в адрес заинтересованных субъектов вынесено 1255 предписания об устранении недостатков», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В правоохранительных органах заверили, что содержание дорожно-транспортной инфраструктуры — важный фактор дорожной безопасности, в связи с чем полицейские региона регулярно проводят её обследования. Нарушения во время таких обследований встречаются самые разные.

«За неудовлетворительное содержание дорог и нарушения правил производства работ на дорогах к ответственности привлечены 209 должностных и юридических лиц, в том числе 21 аким сёл и сельских округов, на которых наложено штрафов на сумму свыше 6 миллионов тенге», - добавили в ДП области.

Например, в ходе обследования на 10-м километре Щербактинской трассы выявлены недостатки, создающие угрозу безопасности дорожного движения.

«В отношении 44-летнего директора одного из филиалов за неудовлетворительное содержание автодорог возбуждено административное производство по статье 631 КРКоАП с наложением штрафа в размере 10 МРП», - заявил исполняющий обязанности начальника управления административной полиции ДП Павлодарской области Бакибай Ахмедьянов.

С начала года, по его словам, осмотрено 185 железнодорожных переездов. Основные дефекты содержания - отсутствие необходимых дорожных знаков, неисправное освещение, неудовлетворительное состояние настила. На устранение выявленных недостатков выдано 185 предписаний. За неудовлетворительное содержание железнодорожных переездов наказаны административными штрафами 25 должностных лиц на сумму около 730 тысяч тенге.