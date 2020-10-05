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21,8 млн тенге расхищены при строительстве школы в Актобе

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
5 Октября 2020, 16:51
21,8 млн тенге расхищены при строительстве школы в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе проверяется причастность должностых лиц к факту хищения бюджетных средств при строительстве школы, передаетр МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Департаментом экономических расследований по Актюбинской области в рамках проведения оперативно профилактических мероприятий «Казына» у становлено, что между отделом строительства города Актобе и одним из товариществ был заключен договор о государственных закупках на строительно-монтажные работы по проекту «Строительство средней школы на 900 мест в одном из жилых массивов г.Актобе» на общую сумму 1,5 млрд тенге в рамках реализации государственной программы «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования за счет средств местного бюджета».

«Однако заявленные работы выполнены не в полном объеме, предварительная сумма ущерба составляет 21,8 млн тенге. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.189 ч.4 п.2 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и проверяется причастность должностных лиц государственного органа к факту хищения», - говорится в сообщении п ресс-службы КФМ Минфина РК.


Актюбинская область   Минфин РК  
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