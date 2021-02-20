21 340 человек лечатся от коронавируса в Казахстане – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 20 февраля лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 21 340 человек (13 352 КВИ+ и 7 988 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 760 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 580 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 249 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 45 пациентов; на аппарате ИВЛ - 40 пациентов.