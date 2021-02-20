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    10:40, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    21 340 человек лечатся от коронавируса в Казахстане – Минздрав

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 20 февраля лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 21 340 человек (13 352 КВИ+ и 7 988 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 760 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 580 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 249 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 45 пациентов; на аппарате ИВЛ - 40 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
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