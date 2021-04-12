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    12:47, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    21,1 млн тонн нефти добыли в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21,1 млн тонн нефти добыли в Казахстане. Об этом сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Объем добычи нефти и конденсата за первый квартал составил 21,1 млн тонн, что 100% к плану января - марта текущего года. В том числе, по крупным компаниям нефтегазовой отрасли показатели следующие: в Тенгизском проекте за указанный период было добыто 6,7 млн тонн нефти, что составило 100% к плану отчетных месяцев. В Северо-Каспийском проекте - Кашагане - объем добычи нефти составил 3,7 млн тонн, план за январь-март выполнен на 100%. Показатели Карачаганакского проекта составили 3,1 млн тонн, что на 100% выше плана за три месяца этого года», - сообщил Нурлан Ногаев в ходе заседания Правительства.

    По данным министра, за отчетный период экспортировано 16,6 млн тонн нефти, план за январь-март текущего года выполнен на 100%.

    «По итогам заседания ОПЕК + от 1 апреля 2021 года объемы добычи нефти будут поэтапно увеличены на 6 тысяч баррелей в сутки в мае, июне и июле соответственно», - отметил Н. Ногаев.

    Отметим, что за первый квартал добыто 13,9 млрд кубометров газа, что составило 100% к плану трех месяцев текущего года. Объем внутреннего потребления товарного газа составил 6,6 млрд кубометров, данный показатель выполнен на 111,3% к плану января-марта текущего года. Объем экспортируемого газа составил 2,1 млрд кубометров, достигнув 105,4% к плану отчетного периода.


    Теги:
    Нефть/газ Другие государственные органы Энергетика Нефть
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