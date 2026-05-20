20 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

71 год назад (1955) родился КУШЕРБАЕВ Крымбек Елеуович — государственный и политический деятель Республики Казахстан, независимый директор Совета директоров АО «Эмбамунайгаз».

Фото: wikipedia.org

Родился в г. Казалинск Кызылординской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина, инженер-строитель (1978); Академию общественных наук при Центральном комитете КПСС, политолог (1991).

Трудовая деятельность: инженер, начальник группы подготовки производства ПМК-112 «Главриссовхозстрой», г. Кзыл-Орда (1978-1979); начальник штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки — рисовые инженерные системы Кызылординской области (1979-1981); заведующий сектором комсомольских организаций ударных строек ЦК ЛКСМ Казахстана (1981-1982); ответственный организатор ЦК ЛКСМ Казахстана (1982-1983); первый секретарь Кызылординского горкома ЛКСМ Казахстана (1983-1986); заместитель заведующего отделом комсомольских организаций ЦК ЛКСМ Казахстана, г. Алматы (1986-1987); заведующий отделом культуры ЦК ЛКСМ Казахстана, г. Алматы (1987-1988); помощник заместителя Премьер-Министра РК (1991-1994); глава Калининской районной администрации г. Алматы (1994-1995); заместитель руководителя аппарата — заведующий отделом внутренней политики аппарата Кабинета министров РК (1995); заместитель руководителя аппарата — заведующий отделом территориального развития аппарата Правительства РК (1995-1996); пресс-секретарь — руководитель пресс-службы Президента РК (1996-1997); министр образования, культуры и здравоохранения РК (1997-1999); министр здравоохранения, образования и спорта РК (1999); министр образования и науки РК (1999-2000); аким Западно-Казахстанской области (2000-2003); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Финляндской Республике (по совместительству), Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Республике Армения (по совместительству) (2003-2006); аким Мангистауской области (2006-2011); советник Президента РК (2012); заместитель Премьер-Министра РК (2012-2013); аким Кызылординской области (2013-2019); руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (2019); Государственный секретарь Республики Казахстан (2019-2022).

Награжден орденами «Парасат» (2003), «Барыс» II ст. (2009), Св. князя Даниила Московского (РПЦ, 2006), Дружбы (РФ, 2006), «За заслуги перед Астраханской областью» (2008); юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008).

62 года назад (1964) родилась САБИТОВА Айгуль Баубековна — руководитель управления культуры Акмолинской области.

Фото: Gov.kz

Родилась в селе Еленовка Кокчетавского района Кокчетавской области. Окончила Кокчетавский библиотечный техникум (1982); Омский филиал Алтайского государственного института культуры, клубный работник и руководитель самодеятельного хорового коллектива, организатор культурно-досуговой деятельности (1994).

Трудовая деятельность: методист в Кокчетавском районном отделе культуры (1982-1985); методист Дома культуры Кокчетавского района (1985-1994); директор районного дома культуры «Кокше»; депутат Кокшетауского городского маслихата (2003); руководитель ГУ «Отдел культуры и развития языков г. Кокшетау» (2006-2021).

На занимаемой должности с февраля 2021 года.

59 лет назад (1967) родился САУРАНБАЕВ Нурлан Ермекович — министр транспорта Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родился в Таразе. Окончил Казахский государственный университет им. С. Кирова, экономист (1991); Центр обучения нефтяной промышленности ЭНИ-Аджип Милан (Италия), магистр нефтяного администрирования (2002); Национальный университет обороны, военное и государственное управление (2016).

Трудовая деятельность: генеральный директор компании «Еңбек» (1991-1997); исполнительный директор Конгресса предпринимателей Казахстана (1997-1998); директор ДП «Пассажирские перевозки» республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» (1998-2000); первый вице-президент ОАО «АНПЗ» (2000-2002); директор департамента инжиниринговых и сервисных услуг АО «Национальная компания „КазМунайГаз“ (2002-2004); генеральный директор ТОО „ТенизСервис“ (2004-2007); управляющий директор по транспортировке нефти, управляющий директор по сервисным проектам АО „Национальная компания „КазМунайГаз“ (2007-2010); вице-министр индустрии и новых технологий РК (2011-2014); заместитель министра обороны РК (2014-2016); руководитель организационного комитета Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки „Астана ЭКСПО-2017“ (2017); аким г. Шымкент (2017-2018); заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2021); председатель правления АО „Национальная компания „Қазақстан темір жолы“ (2021-2025).

На занимаемой должности — с июня 2025 года.

56 лет назад (1970) родился АУГАНБАЕВ Нурлан Жолдасович — начальник Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Алматинской области.

Фото: прокуратура Алматы

Окончил Казахскую государственную академию управления; Казахский национальный университет им. Аль-Фараби.

Трудовая деятельность: служба в Государственном следственном комитете в органах внутренних дел (1997-1999); служба на различных руководящих должностях в органах финансовой (налоговой) полиции, начальник отдела, заместитель начальника следственного управления Департамента финансовой полиции по г. Алматы (2000-2004); начальник управления по расследованию экономических и финансовых преступлений Следственного департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2004-2007); заместитель начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Карагандинской области (01.2007-01.2008); начальник Департамента таможенного контроля по Карагандинской области (01.2008-04.2009); начальник Следственного департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (04.2009-08.2011); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (08.2011-02.2012); начальник департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Северо-Казахстанской области (2012); начальник департамента финансовой полиции по СКО (07.2012-2017); работа на различных должностях Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017-2021); заместитель прокурора города прокуратуры города Алматы (2021-08.2025).

На занимаемой должности — с августа 2025 года.

50 лет назад (1976) родился АБДРАЛИЕВ Болат Тансыкбаевич — аким города Курчатова области Абай.

Фото: Gov.kz

Родился в Таразе. Окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати.

Трудовая деятельность: машинист по обслуживанию вагоноопрокидывающего устройства в ЖФ ТОО «Казфосфат» (1996); старший диспетчер завода, заместитель начальника цеха (2003-2006); снабженец, технический директор завода АО «Жамбылгипс» (2006-2008); ведущий специалист ЮКФ ТОО «ДО КНИСГ» (Дочерняя организация «Китайская нефтяная инженерно-строительная группа») (2009-2011); заместитель директора ТОО «САПАР-Консалтинг» (2011-2016); работа на руководящих должностях в квазигосударственном секторе (2016-10.2022); руководитель Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай (10.2022-06.2023).

На занимаемой должности с июня 2023 года, переизбран в ноябре 2023 года.