20 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день метрологии учрежден в 1999 году Международным комитетом мер и весов. Дата праздника выбрана в честь подписания Метрической конвенции. Метрическая конвенция, подписанная 20 мая 1875 года в Париже на Дипломатической метрологической конференции 17 странами, стала первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве, которое в дальнейшем заложило фундамент международного метрологического пространства.

Всемирный день пчел отмечается в системе международных дней Организации Объединенных Наций. Учрежден для того, чтобы привлечь внимание к проблеме сокращения популяции пчел и важности охраны этих насекомых.

В качестве даты Всемирного дня пчел Генеральная ассамблея ООН выбрала 20 мая — день рождения известного словенского пчеловода Антона Янши, которого считают пионером современного пчеловодства.

Международный день клинических исследований учрежден в 2005 году по инициативе некоммерческой организации European Clinical Research Infrastructures Network для того, чтобы повысить осведомленность о важности клинических исследований и содействовать проведению международных клинических исследований.

Клинические исследования проводят для того, чтобы оценить эффективность и безопасность новых лекарственных препаратов либо методов лечения и диагностики. Именно на их основе уполномоченные органы здравоохранения принимают решение о регистрации препарата и его выведении на рынок.

СОБЫТИЯ

В 1940 году в Восточно-Казахстанской области началось строительство дороги «Восточное кольцо», которая соединила глубинные районы Восточно-Казахстанской и Семипалатинской областей с железной дорогой. 29 января 1940 года члены сельхозартели «Красный партизан» Кировского района на многолюдном собрании приняли обращение ко всем колхозникам Восточно-Казахстанской и Семипалатинской областей с призывом проложить методом народной стройки гравийную дорогу «Восточное кольцо». Этот призыв поддержали все колхозы и предприятия Восточного Казахстана. Первую очередь тракта Усть-Каменогорск — Бухтарма — Малокрасноярка — Самарка — Кокпекты — Георгиевка, общей протяженностью 438 км, было решено построить летом 1940 года. В практике дорожного строительства эта огромная работа, выполненная методом народной стройки, не имела себе равных.

В 1998 году был принят Закон Республики Казахстан «О статусе столицы Республики Казахстан», определяющий правовой статус, организационно-политические и экономические основы функционирования столицы Республики Казахстан.

В 2001 году впервые в Астане прошел международный шахматный супертурнир, посвященный 10-летию независимости Республики Казахстан. Участие в турнире приняли чемпион мира Владимир Крамник, занимающий 2-е место в рейтинге ФИДЕ (2802 очка), экс-чемпион мира Гарри Каспаров, занимающий 1-е место (2822 очка).

В 2010 году казахстанская команда альпинистов стала первой в мире, выполнившей программу «14 высочайших вершин планеты». Альпинисты взошли на последний восьмитысячник мира — пик Лхоцзе (8 516 м).

В 2012 году в Казыгуртском районе Южного Казахстана был установлен мемориал погибшим и выжившим в годы массового голода 30-х годов ХХ века. Место выбрано не случайно: в 1931 году здесь началось строительство железной дороги. Магистраль так и не проложили, но большая стройка спасла многие жизни.

В 2013 году в Нью-Йорке путем подписания Совместного коммюнике на уровне постоянных представителей Республики Казахстан и Государства Боливия при ООН, между двумя странами были установлены дипломатические отношения.

В 2014 году житель аула Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области Жасулан Омаров передал в районный музей истории рисоводства имени Ы. Жакаева настоящий клад — рубли 1905–1916 годов, которые нашел у себя во дворе.

В 2014 году в Астане появилась улица, названная в честь экс-короля Иордании Хусейна бен Талала. Улица Хусейна бен Талала — новая магистральная 6-полосная улица общегородского значения, ранее условно обозначенная под № 27. Она расположена на левобережье Астаны и пересекает улицы Туран, Кабанбай батыра и Орынбор. Протяженность улицы — 2 545 м, ширина — 22 м.

В 2014 году Национальный банк РК в очередной раз получил награду в номинации «Лучшая банкнота года». Международным банкнотным сообществом (IBNS) по итогам 2013 года ею признана памятная банкнота номиналом 1 000 тенге, посвященная тюркской письменности «Күлтегін». Третья награда «Лучшая банкнота 2013 года» — исторический момент в летописи суверенного Казахстана, так как прежде национальная валюта ни одной страны не была удостоена трех наград.

В 2016 году документальный фильм «Сагадат Нурмагамбетов. Последнее интервью» производства АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова получил приз за лучший портретный очерк на XII Международном кинофестивале документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе», который прошел в Севастополе.

В 2018 году актриса Самал Еслямова стала обладательницей награды 71-го Каннского кинофестиваля за главную женскую роль в фильме российского режиссера Сергея Дворцевого «Айка». «Золотую пальмовую ветвь» она получила из рук председателя жюри фестиваля Кейт Бланшет.

В основе сюжета фильма заложена история молодой эмигрантки из Кыргызстана, которая нелегально работает в Москве, о ее внутреннем человеческом росте, материнстве, которого она лишается, а потом вновь обретает.

В 2019 году в Республике Таджикистан был открыт офис представителя АО «Экспортная страховая компания KazakhExport (входит в структуру АО „Национальный управляющий холдинг „Байтерек“), в задачи которого входит установление контактов с бизнес-сообществом, информирование предпринимателей и финансовых структур об инструментах KazakhExport. Это позволит значительно облегчить работу между предпринимателями Казахстана и Таджикистана и, соответственно, увеличит товарооборот.

В 2022 году в метро Алматы были установлены первые сейсмические станции. Благодаря им открывается возможность получать инструментальные записи кинематических параметров при ожидаемых землетрясениях. Полученная информация позволит в дальнейшем проектировать новые станции метрополитена с учетом реальных особенностей сейсмического воздействия.

В 2023 году в театре «Астана Опера» прошел масштабный праздничный вечер, посвященный Дню работников культуры и искусства. Мероприятие подобного размаха проводилось впервые: на сцене одновременно выступили 1000 музыкантов со всего Казахстана.

В 2024 году в центральном парке города Вашингтон посольством Республики Казахстана в США организован забег в честь празднования 100-летия Народным Героям Рахымжана Кошкарбаева и Сагадат Нурмагамбетова. Спортивно-массовое мероприятие проведено в парке «World War II Memorial», где соотечественники пробежали дистанцию около пяти километров с Государственными флагами РК.

В 2025 году Управление культуры, развития языков и архивного дела области Абай представило информацию о количестве скота, принадлежавшего Абаю Кунанбаеву. Предки Абая, как и его отец Кунанбай, были биями и волостными управителями, людьми уважаемыми и авторитетными. Родившись в такой семье, Абай с юных лет участвовал в общественных делах, и его управленческие способности проявились рано. Согласно историческим данным, опубликованным в 1915 году, в собственности Абая находились 593 лошади (в том числе 108 молодых лошадей и 167 жеребят), 51 корова, 51 верблюд и 1417 овец.