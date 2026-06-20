20 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

60 лет назад (1966) родилась ЖУМАБЕКОВА Гулаим Мусагуловна — директор РГКП «Государственный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева».

Фото: kazgazeta.kz

Родилась в Алматы.

Окончила Казахский педагогический институт им. Абая (1989).

Трудовая деятельность: экскурсовод, редактор, научный сотрудник, старший научный сотрудник, руководитель сектора ювелирного искусства в музее им. А. Кастеева (1991-2013); руководитель отдела прикладного искусства (2013-2022).

На занимаемой должности — с апреля 2022 года.

54 года назад (1972) родился НУРЫШЕВ Шахрат Шакизатович — Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике и КНДР по совместительству.

Фото: Akorda

Родился в Алматы. Окончил Пекинский лингвистический университет, востоковедение (1995); Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1996).

Трудовая деятельность: референт управления Азии МИД РК (1996-1997); атташе, третий секретарь паспортно-визовой службы МИД РК в г. Урумчи (1997-1999); второй, первый секретарь посольства РК в КНР (1999-2004); начальник отдела, начальник управления департамента Азии и Африки МИД РК (2004-2005); советник посольства РК в КНР, постоянный представитель РК при секретариате Шанхайской организации сотрудничества (2005-2007); советник-посланник посольства РК В КНР (2007-2008); посол по особым поручениям МИД РК (2008); специальный представитель Правительства РК по вопросам сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан (2009); национальный координатор РК по вопросам деятельности Шанхайской организации содружества (2008-2015); чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству (2015-2019); первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности с апреля 2022 года.

50 лет назад (1976) родился КАСЕНОВ Гайдар Кабдуллаевич — аким города Степногорска Акмолинской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Акмолинской области.

Окончил Аграрный университет им. С. Сейфуллина, специальность «инженер-механик» (1998); Евразийский Национальный университет им. Л. Н. Гумилева, специальность «экономист-менеджер» (2002); Международную Академию Бизнеса, специальность «Магистр делового администрирования» (2012); Челябинский государственный агроинженерный университет, аспирантура (2004). Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность: главный специалист отдела экономики и рыночных отношений аппарата акима района «Алматы» (1998-1999); специалист ОАО «Астана-финанс», менеджер проекта «Астана — Сити» г. Астаны (1999-2001); начальник отдела сбыта ОАО «АстанаГазСервис» г. Астана (2001-2002); директор ТОО «Центральное газоснабжение» г. Астана (2002-2004); заместитель акима района «Алматы» г. Астаны (2006-2007); аким района «Алматы» г. Астаны (2007-2008); вице-президент, по корпоративному развитию АО «Қазтеміртранс», член правления АО НК «КТЖ» (2008-2015); первый заместитель председателя Алматинского районного филиала партии «Нұр Отан» города Астаны, руководитель депутатской фракции партии «Нұр Отан» в маслихате г. Астаны (2015-2019); аким Шортандинского района Акмолинской области (10.2019-08.2021); аким города Косшы Акмолинской области (2021-2024).

На занимаемой должности с ноября 2024 года.

43 года назад (1983) родился КУШАЛИЕВ Сериккали Жанбыбекович - прокурор Мангистауской области.

Фото: gov.kz

Родился в Балхашском районе Алматинской области.

Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби; Центрально-азиатский университет.

Трудовая деятельность: работа на разных должностях прокуратуры г. Алматы, Алматинской области (2005-2020); прокурор Панфиловского района Алматинской области (2020); заместитель прокурора области Жетiсу.

На занимаемой должности с сентября 2025 года.

40 лет назад (1986) родился СЕРГАЗИН Гумар Екпинович — заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.

Фото: gov.kz

Родился в г. Житикара Костанайской области. Окончил Казахско-Американский университет (2008) специальность «Юрист»; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2013) магистр государственного и местного управления; Институт ядерного права МАГАТЭ (Австрия) (2015); Костанайский государственный институт им. А. Байтурсынова (2020) специальность «электроэнергетика».

Трудовая деятельность: инспектор, консультант, главный инспектор, заместитель начальника операционного зала ГУ «Центр обслуживания населения Сарыаркинского района города Астаны» (2008-2011); юрист (заведующий юридическим сектором) отдела правового сопровождения кредитных проектов управления правового обеспечения корпоративного бизнеса Юридического департамента АО «БТА Банк» (2011); эксперт, главный эксперт управления жилищных отношений Департамента жилищно-коммунального хозяйства Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (2011-2012); главный эксперт управления жилищных отношений Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства Регионального развития Республики Казахстан (2013-2014); руководитель управления внутреннего администрирования, руководитель юридического управления Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (2014); руководитель юридического управления Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан (2014-2016); заместитель директора Департамента информационных технологий и государственных услуг Министерства энергетики Республики Казахстан (2016-2017); заместитель Председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан (01.2017-2023); директор Департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики Республики Казахстан (2023-2025).

На занимаемой должности с апреля 2025 года.

40 лет назад (1986) родился БОРШАНОВ Айбек Балтабекович — директор по сбыту ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Фото: kus.kz

Родился в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «Стандартизация, метрология и сертификация» (2008), Карагандинский государственный университет по специальности «Экономика» (2010), магистратуру Карагандинского государственного университета, является магистром права и экономики (2018).

Трудовая деятельность: инженер-аналитик ТОО «Қарағанды Жарық» (2008-2009); и. о. начальника отдела реализации ТОО «Қарағанды Жарық» (2009-2011); начальник Службы технического контроля и анализа распределения электроэнергии ТОО «Қарағанды Жарық» (2011-2014); заместитель директора департамента распределения электроэнергии, заместитель директора департамента перспективного развития ТОО «Қарағанды Жарық»(2015-2016); заместитель генерального директора по сбыту ТОО «ҚарағандыСу» (2016-2017); директор ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» (2017-2019); генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» (2019-2020); коммерческий директор ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (2020-2021); заместитель директора по сбыту ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (2022-2023).

На занимаемой должности с ноября 2023 года.

Также в этот день родились:

80 лет назад (1946-2019) родился АБДРАХМАНОВ Абдрашит — первый казахстанский боксер, получивший звание мастера спорта международного класса, победитель международных турниров по боксу в Америке, Европе, Африке, кубка СССР, двукратный чемпион СССР по боксу, тренер, киноактер.

Фото: Wikipedia

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Казахский государственный институт физической культуры (1975).

Выиграл кубок СССР в 1969 году, в 1970–1971 годах стал чемпионом СССР в полусреднем весе. Победитель множества международных турниров. По окончании спортивной карьеры Абдрахманов занимался тренерской деятельностью. Среди его учеников два чемпиона мира — Орзубек Назаров и Андрей Курнявка. Внес огромный вклад в развитие восточных единоборств Республики Казахстан. Он подготовил плеяду выдающихся спортсменов по многим видам единоборств: бокс, ушу-саньда, кикбоксинг, тай-бокс. Занимался подготовкой спецбатальона по охране Президента РК.

В 1969 году именитый боксер был замечен известным казахстанским режиссером Шакеном Аймановым и приглашен на роль боксера в фильме «Белый квадрат». Фильм по роману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок», в котором он сыграл главную роль, был удостоен приза «Золотая камера» на Берлинском фестивале в 1996 году за вклад в мировое киноискусство.