20 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

79 лет назад (1947) родился МОЛДАБЕКОВ Мейрбек Молдабекович — советский и казахстанский ученый в области механики и машиноведения, доктор технических наук, профессор, академик НАН РК.

Фото: egemen.kz

Родился Кызылординской области. Окончил Казахский политехнический институт имени В. И. Ленина (1970), «Автоматика и телемеханика», и Московский авиационный институт (1975), «Прикладная математика».

Трудовая деятельность: ассистент, стажер-исследователь кафедры Казахского политехнического института, Алма-Ата (1970-1973); старший научный сотрудник, старший преподаватель, доцент Казахского государственного университета, Алма-Ата (1977-1988); ведущий, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией Института механики, математики Академии наук КазССР, Алма-Ата (1988-1991); заведующий лабораторией Института механики и машиноведения АН КазССР (НАН РК) (1977-1993); заместитель Генерального директора НАКА Республики Казахстан — начальник Управления космодрома «Байконур» (1991-1997); директор департамента аттестации научных кадров Министерства науки — Академии наук Республики Казахстан (1997-1998); директор Национального аэрокосмического агентства, председатель Аэрокосмического комитета, заместитель председателя Аэрокосмического комитета Республики Казахстан (1998-2005); заместитель председателя Национального космического агентства Республики Казахстан (2007-2014); заместитель председателя правления АО «Национальная компания „Казкосмос“ (2005-2007); председатель Совета директоров АО „Национальный центр космических исследований“ (2008-2016); советник (на общественных началах) председателя Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2016).

Создал научную школу по системам автоматического управления и теории механизмов и машин.

Один из основателей вокально-инструментального ансамбля «Дос-Мукасан», созданного в 1967 году в Алма-Ате студентами Казахского политехнического института.

Лауреат Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби (2015). Награжден орденами «Парасат» (12.2007), «Курмет» (1998), медалью «Астана» (1998). Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана в составе ансамбля «Дос-Мукасан» (1974).

75 лет назад (1951) родился МУРАДОВ Ахмет Сейдарахманович — член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан.

Фото: Kazinform

Родился в Костанайской области. Окончил Грозненский нефтяной институт, горный инженер (1974).

Трудовая деятельность: заместитель секретаря, секретарь комитета ВЛКСМ Грозненского нефтяного института, заместитель командира чечено-ингушского республиканского студенческого строительного отряда (1974-1977); помощник бурильщика, бурильщик, помощник бурового мастера, буровой мастер, инженер-технолог, заместитель начальника, начальник районной инженерно-технологической службы, начальник Кумкольской экспедиции глубокого бурения, заместитель начальника, секретарь парткома Жетыбайского управления буровых работ ПО «Мангышлакнефть» Жетыбайского управления буровых работ (1977-1993); заместитель председателя совета «Народное согласие» (1992); директор Мангышлакского филиала коммерческого центра «Мекке» г. Актау (1993-1995); руководитель представительства нефтяной компании «Роснефть» г. Алматы (1995-1997); сопредседатель Ассоциации развития культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах», член Совета Ассамблеи народа Казахстана (с 1997); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2016-2021).

На занимаемой должности — с июня 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006), «Дружбы» (РФ); золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік», медалью «За вклад развития в нефтегазовую отрасль»; почетными знаками «За вклад в дело дружбы» МИД Российской Федерации и Парламента Чеченской Республики; нагрудным знаком «Почетный разведчик недр Республики Казахстан».

65 лет назад (1961) родился ТУРСУНОВ Ермек Каримжанович — кинорежиссер, драматург и писатель.

Фото: instagram.com/tursunov_ermek

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, журналистика (1984); Всероссийский государственный институт кинематографии ВГИК, сценарно-киноведческий факультет (1990).

Трудовая деятельность: журналист, главный редактор газеты «Мегаполис»; генеральный директор телеканала «Казахстан»; генеральный продюсер «31 канала»; режиссер ставших известными фильмов «Келін» (вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»), «Шал» (Гран-при фестиваля «Киношок»), «Кенже», составившие трилогию, а также комедию «Кемпiр» и фильм «Жат» и других; режиссер, сценарист, поэт, писатель, переводчик, кинодраматург.

54 года назад (1972) родился ПОГОСЯН Сергей Размикович — казахстанский актер театра и кино, телеведущий.

Фото: moscowtyz.ru

Родился в г. Алматы. Окончил Алма-Атинский сельскохозяйственный институт, экономист (1992); Казахский государственный институт театра и кино им. Т. Жургенова, актер театра и кино (1996).

Трудовая деятельность: актер театра «Бенефис» (с 1990 года); актер театра «Драматическая труппа „Другой театр“ (с 1993 года); актер Государственного академического русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова (1995-2009); в настоящее время находится на творческой работе.

Был занят в спектаклях: «Ай да Братец Кролик» (Братец Волк), «Василиса Прекрасная» (Змей Горыныч), «Все в саду» (Ричард), «Деревья умирают стоя» (Другой), «Игра воображения» (Юрий), «Как важно быть серьезным» (Алджернон Монкриф), «Когда лошадь теряет сознание» (Юбер Дарсэ), «Сети дьявола» (Неизвестный), «Таланты и поклонники» (Мигаев), «Эзоп» (Эзоп).

Лауреат Государственной премии Республики Казахстан, премии «Алтын Адам» конкурса «Выбор года в Казахстане».

50 лет назад (1976) родился ОРСАРИЕВ Арын Амангельдиевич — руководитель ОО «Альянс профессионалов по коммерциализации технологий».

Фото: kstu.kz

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, факультет международных отношений по специальности «специалист по международным отношениям» (1998); студент академии «Clermont Ferrand» (1998), магистрант университета «Marne-la-Vallee» (1999); магистрант университета Sorbonne по специальности магистр «дипломатии» (2000).

Трудовая деятельность: монтер ст. Сороковая Целинной Железной дороги (1992); специалист высшей категории, преподаватель Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2000-2000); второй секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2000-2000); старший эксперт Аналитического центра Совета безопасности Республики Казахстан, старший эксперт секретариата Совета безопасности Республики Казахстан (2000-2002); старший эксперт отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2004); главный эксперт, заведующий сектором информационно-аналитического центра Управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2004-2005); директор департамента внутренней политики г. Астаны (2005-2008); заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2008-2008); исполняющий обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2008-2009); ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2009-2012); заместитель акима Павлодарской области (2012-2015); ректор Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова (2015-2017); ответственный секретарь Министерства образования и науки РК (2017-2019); председатель правления АО «Фонд науки» (2019-2022); председатель совета директоров Карагандинского технического университета им. А.Сагинова.