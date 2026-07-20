20 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день шахмат

Впервые Международный день шахмат отмечали в 1966 году. Дата празднования выбрана не случайно: 20 июля 1924 года в Париже была основана Международная шахматная федерация (FIDE), объединившая национальные шахматные федерации разных стран мира. Инициатором создания международного праздника, посвященного шахматам, стала ФИДЕ.

Международный день торта

Интересный и пока еще молодой праздник посвящён дружбе и миру между людьми, странами, народами. Страны, принявшие активное участие в первом праздновании Дня торта в 2011 году, и стали основоположниками международного праздника — это Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Израиль, Молдавия, Россия, США, Украина.

В этот день был испечен первый в мире коллективный «многонациональный» миротворческий торт — в его приготовлении приняли участие многие люди из этих стран, которые присылали фотографии испеченных ими тортов на сайт праздника. Затем параметры всех тортов были суммированы, и границы первого в мире коллективного миротворческого торта охватили Европу, Азию, Америку и Ближний Восток. И с тех пор День торта стал ежегодной сладкой традицией, а количество участников из разных стран всё увеличивается.

СОБЫТИЯ

В 1969 году на месте будущей грандиозной стройки состоялся митинг первостроителей, на которой Динмухамед Кунаев заложил символическую плиту под фундамент Капчагайской гидроэлектростанции (ГЭС). Капчагайская ГЭС расположена вблизи города Капчагая в среднем течении реки Или. Створ электростанции расположен в узком месте русла между высокими скалистыми берегами. Установленная мощность 434 мВт. Мощность ГЭС при расчетном напоре 40 и 434 тыс. кВт, выработка 1163 млн кВт/ч электроэнергии в год.

В 2005 году в Астане, в Конгресс-холле, состоялась фотовыставка депутата Европарламента Струана Стивенсона «Вечная скорбь», рассказывающая о трагедии Семипалатинского ядерного испытательного полигона. За постоянное внимание к проблемам Семипалатинского полигона С. Стивенсон удостоен звания «Почетный гражданин города Семея». Кроме того, С. Стивенсон оказал предметную помощь жителям Семипалатинского региона, направив премию, полученную за статью о жертвах испытания советского ядерного оружия, на покупку медицинского оборудования для онкологического центра г. Семея.

В 2006 году в Алматы прошла презентация нового издания о казахстанской музыкальной индустрии и культуре — журнала «Камертон».

В 2010 году в Музее современного искусства Астаны открылась выставка национального казахского орнамента и искусства каллиграфии, организованная фондом Ресту из города Куала-Лумпур (Малайзия).

Делегация из Малайзии впервые в Астане представила новый, уникальный в своем роде казахский орнамент — результаты двухлетних исследований. Для гостей выставки был продемонстрирован видеофильм о создании казахского орнамента, каллиграфии и уникально оформленного Корана на казахском языке.

В 2011 году выпускник павлодарского лицея № 8, обладатель нагрудного знака «Алтын белгі» Жаслан Бараисов завоевал золотую медаль на престижной международной олимпиаде по физике (IPhO-2011) в Бангкоке. Имя Ж. Бараисова было занесено в энциклопедии «Надежды Казахстана» и «Одаренные дети — будущее Казахстана».

В 2012 году на территории лесхоза «Орманды Бұлақ» государственного национального природного парка «Кокшетау» в Зерендинском районе был создан музей под открытым небом «Орманды-Бұлақ».

Сам музей располагается на территории уникального историко-природного заповедника «Урочище Қошқарбай». Эта местность была заселена человеком уже в эпоху мезолита, т. е. около 10 тысяч лет назад. Обилие разнообразных и разновременных археологических памятников (от мезолита до средневековья) говорит о динамичном историческом прошлом населения, оставившего многочисленные временные стоянки, круглогодичные поселения, курганные и грунтовые могильники и одиночные погребальные сооружения.

В 2014 году в Пекине открылись первые курсы игры на домбре. Занятия три раза в неделю по два часа проводил Мурал Бимуратулы, окончивший музыкальное отделение Центрального университета национальностей. В трех группах всего около 50 учеников. В первой занимаются одни казахи, в другой — китайцы, а третья — смешанная. С особым энтузиазмом посещают курсы пекинцы. Для них домбра — это волшебное открытие.

В 2017 году неподалеку от Арыси в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области были обнаружены уникальные артефакты. Монета, кувшин для хранения зерна, табличка с письменами и групповое захоронение людей. Древнее городище Кангюйского государства наконец открыло историкам свой возраст — первый век нашей эры. Это стало известно благодаря найденной монете, которую удалось идентифицировать.

В 2022 года в столице появился мурал в память народного артиста Казахстана Ермека Серкебаева. 30-метровый мурал с изображением Ермека Серкебаева нарисован на фасаде девятиэтажного дома, который находится по улице Караменде би, 1.

В 2022 году казахстанец Едыге Емберды стал чемпионом Азии среди юношей до 17 лет на азиатском первенстве по тяжелой атлетике среди юниоров в Ташкенте. В категории до 73 кг отечественный спортсмен лидировал с результатом 309 (136+173) кг, завоевав при этом «серебро» в рывке и «золото» в толчке. Также Едыге установил новый юношеский рекорд Азии в упражнении «толчок» и в сумме двоеборья.

В 2024 году в Актау прошел первый транспортный торгово-экспортный форум «Север-Юг». На форуме Казахстан, Иран, Туркменистан и Россия подписали дорожную карту по синхронному развитию потенциала восточного маршрута международного транспортного коридора «Север-Юг» на 2024–2025 годы. Реализация этого документа к 2027 году позволит увеличить пропускную способность коридора до 15 млн. тонн в год, а к 2030 году до 20 млн. тонн. Посредством строительства новых железнодорожных путей коридор Север-Юг смогут соединить с Трансафганским коридором. Форум послужил диалоговой площадкой для 500 участников из 12 стран.

В 2025 году казахстанский режиссер Адильхан Ержанов стал обладателем премии «Мастер» на Ереванском международном кинофестивале «Золотой абрикос». Награда вручена за значительный вклад в развитие киноискусства.

В 2025 году алматинский проект современной казахской юрты победил в номинации Architectural Design на международной премии Design Educates Awards 2025. Инновационная разработка алматинской студии получила признание на престижной международной премии Design Educates Awards 2025, победив в номинации Architectural Design. Проект сочетает в себе традиционные элементы кочевого жилища и современные экологичные технологии. Жилое пространство площадью 25 квадратных метров адаптируется под нужды жильцов за счёт трансформируемой мебели и телескопических элементов, которые позволяют изменять конфигурацию помещения в зависимости от погодных условий. Юрта оснащена фасадом из фанерных панелей с гибкой полимерной плёнкой, содержащей органические полупроводники. Такая система позволяет генерировать электроэнергию — до 1 кВт·ч на квадратный метр, а дополнительные телескопические элементы обеспечивают ещё 5,3 кВт. Энергия накапливается в аккумуляторах и используется для бытовых нужд.