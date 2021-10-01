2096 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2096 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сoronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 284,

город Алматы - 498,

город Шымкент - 79,

Акмолинская область - 50,

Актюбинская область - 97,

Алматинская область - 233,

Атырауская область - 68,

Восточно-Казахстанская область - 124,

Жамбылская область - 53,

Западно-Казахстанская область - 57,

Карагандинская область - 120,

Костанайская область - 108,

Кызылординская область - 56,

Мангистауская область - 19,

Павлодарская область - 130,

Северо-Казахстанская область - 70,

Туркестанская область - 50.

Всего в стране выявлены 886982 заболевших.