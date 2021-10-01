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    08:00, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    2096 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2096 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сoronavirus2020.kz.

    город Нур-Султан - 284,

    город Алматы - 498,

    город Шымкент - 79,

    Акмолинская область - 50,

    Актюбинская область - 97,

    Алматинская область - 233,

    Атырауская область - 68,

    Восточно-Казахстанская область - 124,

    Жамбылская область - 53,

    Западно-Казахстанская область - 57,

    Карагандинская область - 120,

    Костанайская область - 108,

    Кызылординская область - 56,

    Мангистауская область - 19,

    Павлодарская область - 130,

    Северо-Казахстанская область - 70,

    Туркестанская область - 50.

    Всего в стране выявлены 886982 заболевших.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная для mail.ru Минздрав РК
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