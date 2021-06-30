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    06:13, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    2090 жителей Атырауской области привились от коронавируса за сутки

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. Для этого в Атырау и районах открыт 41 прививочный пункт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax получили 2090 местных жителей.

    Среди привившихся 79 медиков, 116 педагогов, 1 полицейский, 39 студентов, 12 сотрудников закрытых учреждений, 17 сотрудников правоохранительных органов, 12 госслужащих, 79 человек с хроническими заболеваниями, 1735 местных жителей. Всего с 1 февраля по 28 июня I компонентом вакцин «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax вакцинирован 81861 человек. II компонентом вакцин привиты 44 827 местных жителей.

    В регионе действует Колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98 02 92.

    Как ранее сообщалось, 693 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область QazVaс
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