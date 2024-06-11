20,9 млрд тенге потратят на водоснабжение в Костанайской области

Бюджет суммой в 20,9 млрд тенге будет распределен на 91 проект запланированный в Костанайской области. Из них сельских — 56 проектов и городских — 35, передает корреспондент агентства Kazinform

В числе заявок, которые уже профинансированы из республиканского бюджета, не объявлен повторный конкурс по проекту «Реконструкция канализационных сетей в городе Аркалык». Здесь выделена сумма в размере 333,3 млн тенге. По данному вопросу, руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Даурен Аскаров, выступая на аппаратном совещании при акиме Костанайской области, заявил об объявлении конкурса в срочном порядке.

— Надо отметить, акиматам городов и районов, что в текущем году из-за сложной паводковой ситуации в Республике, по всем инвестиционным проектам, в том числе и по проектам по линии Министерства промышленности и строительства, в связи с недостаточностью средств в республиканском бюджете плановые суммы на март, апрель и май текущего года были перенесены на более поздние месяца. Также под вопросом финансирование из республиканского бюджета на июнь. Учитывая, что подрядчикам необходимо закупать материалы и оборудование, выполнять строительно-монтажные работы, с целью решения вопроса с финансированием объектов Министерством промышленности и строительства, а также акиматом области направлены соответствующие письма в адрес Министерства финансов, — заявил в выступлении спикер.

Также дополнительно в Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан на уточнение республиканского бюджета 2024 года заявлено 48 проектов водоснабжения и водоотведения на сумму 20,6 млрд тенге.