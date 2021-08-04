209 больных находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 4 августа лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 103 986 человек (–103 986 + и 3 030 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находится 29 325 пациентов, на амбулаторном уровне лечится 77 691 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 786 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 412 пациентов, на аппарате ИВЛ – 209 пациентов.