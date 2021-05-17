08:01, 17 Май 2021 | GMT +6
2089 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2089 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 549
город Алматы - 284
город Шымкент - 86
Акмолинская область - 153
Актюбинская область - 50
Алматинская область - 125
Атырауская область - 77
Восточно-Казахстанская область - 74
Жамбылская область - 32
Западно-Казахстанская область - 97
Карагандинская область - 346
Костанайская область - 32
Кызылординская область - 16
Мангистауская область - 39
Павлодарская область - 87
Северо-Казахстанская область - 12
Туркестанская область - 30
Всего в стране выявлено 360 193 заболевших.