2089 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2089 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 549

город Алматы - 284

город Шымкент - 86

Акмолинская область - 153

Актюбинская область - 50

Алматинская область - 125

Атырауская область - 77

Восточно-Казахстанская область - 74

Жамбылская область - 32

Западно-Казахстанская область - 97

Карагандинская область - 346

Костанайская область - 32

Кызылординская область - 16

Мангистауская область - 39

Павлодарская область - 87

Северо-Казахстанская область - 12

Туркестанская область - 30

Всего в стране выявлено 360 193 заболевших.