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    08:00, 10 Январь 2022 | GMT +6

    2087 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2087 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1442,

    город Алматы - 93,

    город Шымкент - 123,

    Акмолинская область - 31,

    Актюбинская область - 19,

    Алматинская область - 28,

    Атырауская область - 42,

    Восточно-Казахстанская область - 16,

    Жамбылская область - 35,

    Западно-Казахстанская область - 55,

    Карагандинская область - 49,

    Костанайская область - 19,

    Кызылординская область - 35,

    Мангистауская область - 25,

    Павлодарская область - 35,

    Северо-Казахстанская область - 9,

    Туркестанская область - 31.

    Всего в стране выявлено 997438 заболевших.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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