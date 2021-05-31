208 квот выделили на экстракорпоральное оплодотворение в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском филиале Фонда социального медицинского страхования рассказали, на какую помощь могут рассчитывать застрахованные жители региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор филиала Лариса Гордеева сообщила, что бюджет на оказание медицинской помощи населению в этом году составляет 47,7 млрд тенге. В том числе объем гарантированной государством медицинской помощи – 30,8 млрд тенге и медицинские услуги в пакете ОСМС – 16,9 млрд тенге.

«Пациент должен получать качественную медицинскую помощь практически в любой медицинской организации, которая заключила договор с фондом медицинского страхования, независимо от того, где она находится и какой формы собственности. На 2021 год филиал фонда заключил договоры с 42 поставщиками медицинских услуг, из них 17 организаций - частные. Списки поставщиков медицинских слуг размещены на сайте фонда fms.kz», - проинформировала Л. Гордеева.

По ее словам, особое внимание уделено профилактической медицине, охране детского здоровья, школьной медицины, онкогематологии.

«Имеет полное финансовое подкрепление со стороны фонда реализация программы «Аңсаған сәби» по увеличению квот на экстракорпоральное оплодотворение. По нашей области - 208 квот на ЭКО. Дополнительное финансирование выделено на проведение антенатального наблюдения беременных – 452,6 млн тенге, профилактических осмотров детей от 0 до 5 лет – 201,1 млн тенге, развитие школьной медицины – 491,5 млн тенге», - рассказала Л. Гордеева.

На закуп препаратов на уровне поликлиники выделили 5,7 млрд тенге.

В этом году в регионе на 70% увеличили объемы консультативно-диагностической помощи на уровне поликлиники. По словам Л. Гордеевой, это позволит сократить очереди на бесплатные обследования для застрахованного населения.