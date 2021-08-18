208 квот по программе «Аңсаған сәби» выделили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года выделили 208 квот по программе «Аңсаған сәби». Из них 189 уже распределили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного перинатального центра, обследование и лечение бесплодия у семейных пар проводится на базе клинико-диагностического центра. Программа «Аңсаған сәби» работает в рамках системы обязательного социального медицинского страхования.

«Для участия в программе необходимо сдать все анализы в поликлинике по месту жительства. Затем с результатами обратиться в перинатальный центр к врачу-репродуктологу, где будет сформировано направление на квоту. Клинику, в которой будет проведена процедура экстракорпорального оплодотворения, семейная пара выбирает по желанию. В Казахстане работают 24 центра репродуктивной медицины», - рассказали в перинатальном центре.

Сейчас 28 семейных пар, которые участвовали в программе, ожидают рождения ребенка. В центре отметили, что эти цифры свидетельствуют о высокой эффективности программы.