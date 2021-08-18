208 квот по программе «Аңсаған сәби» выделили в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года выделили 208 квот по программе «Аңсаған сәби». Из них 189 уже распределили, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации областного перинатального центра, обследование и лечение бесплодия у семейных пар проводится на базе клинико-диагностического центра. Программа «Аңсаған сәби» работает в рамках системы обязательного социального медицинского страхования.
«Для участия в программе необходимо сдать все анализы в поликлинике по месту жительства. Затем с результатами обратиться в перинатальный центр к врачу-репродуктологу, где будет сформировано направление на квоту. Клинику, в которой будет проведена процедура экстракорпорального оплодотворения, семейная пара выбирает по желанию. В Казахстане работают 24 центра репродуктивной медицины», - рассказали в перинатальном центре.Сейчас 28 семейных пар, которые участвовали в программе, ожидают рождения ребенка. В центре отметили, что эти цифры свидетельствуют о высокой эффективности программы.
- Очередной розыгрыш iPhone 12 и других ценных призов среди вакцинированных пройдёт в Нур-Султане
- В ВОЗ заявили, что дельта-штамм «обгоняет» реагирование на него служб здравоохранения
- В столице для горожан доступны три вида вакцин против COVID-19
- Сагинтаев призвал алматинцев вместе переломить ситуацию в борьбе с коронавирусом
- Районы-аутсайдеры по темпам вакцинации назвали в СКО
- Где заражаются коронавирусом жители СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана