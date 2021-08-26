208 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 26 августа лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 117 566 человек (–111 242 + и 6 324 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Из них в стационарах находятся 27 244 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 90 322 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 1 857 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 516 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 208 пациентов.