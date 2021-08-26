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208 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
26 Августа 2021 08:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 26 августа лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 117 566 человек (–111 242 + и 6 324 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
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Из них в стационарах находятся 27 244 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 90 322 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 1 857 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 516 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 208 пациентов.
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