08:00, 04 Май 2021 | GMT +6
2076 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2076 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 250,
город Алматы - 658,
город Шымкент - 65,
Акмолинская область - 137,
Актюбинская область - 27,
Алматинская область - 180,
Атырауская область - 44,
Восточно-Казахстанская область - 77,
Жамбылская область - 58,
Западно-Казахстанская область - 73,
Карагандинская область - 240,
Костанайская область - 26,
Кызылординская область - 73,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 125,
Северо-Казахстанская область - 6,
Туркестанская область - 34.
Всего в стране выявлен 330071 заболевший.