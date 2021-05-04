2076 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2076 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 250,

город Алматы - 658,

город Шымкент - 65,

Акмолинская область - 137,

Актюбинская область - 27,

Алматинская область - 180,

Атырауская область - 44,

Восточно-Казахстанская область - 77,

Жамбылская область - 58,

Западно-Казахстанская область - 73,

Карагандинская область - 240,

Костанайская область - 26,

Кызылординская область - 73,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 125,

Северо-Казахстанская область - 6,

Туркестанская область - 34.

Всего в стране выявлен 330071 заболевший.