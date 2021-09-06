2070 павлодарских школьников стали участниками всеобщего диктанта

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – К акции примкнули учащиеся седьмых-одиннадцатых классов из 28 общеобразовательных школ города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Второй раз в Казахстане проведён открытый общеказахстанский диктант на государственном языке. Цель - повышение роли государственного языка как фактора укрепления общественного согласия и казахстанского патриотизма, повышение качества обучения государственному языку», - сообщили в отделе образования Павлодара.

Диктант, по данным гороно, состоялся в рамках реализации республиканского культурно-просветительского проекта «Мың бала» Фонда Нурсултана Назарбаева для молодёжи и амбициозных казахстанцев.

«Школы Павлодара проявили большой интерес и активность в организации диктанта. 2073 учащихся седьмых-одиннадцатых классов из 28 общеобразовательных школ города приняли участие в мероприятии», - отметили в отделе.

Там добавили, что из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане диктант прошёл в онлайн-формате. Первый общеказахстанский открытый диктант в стране состоялся пять лет назад - в 2016 году.

«В этом году тема диктанта - «Независимость - наша главная ценность!», посвящённая 30-летию Независимости Республики Казахстан. Мероприятие организовано Ассамблеей народа Казахстана», - дополнили в ведомстве.