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    14:50, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    2070 павлодарских школьников стали участниками всеобщего диктанта

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – К акции примкнули учащиеся седьмых-одиннадцатых классов из 28 общеобразовательных школ города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Второй раз в Казахстане проведён открытый общеказахстанский диктант на государственном языке. Цель - повышение роли государственного языка как фактора укрепления общественного согласия и казахстанского патриотизма, повышение качества обучения государственному языку», - сообщили в отделе образования Павлодара.

    Диктант, по данным гороно, состоялся в рамках реализации республиканского культурно-просветительского проекта «Мың бала» Фонда Нурсултана Назарбаева для молодёжи и амбициозных казахстанцев.

    «Школы Павлодара проявили большой интерес и активность в организации диктанта. 2073 учащихся седьмых-одиннадцатых классов из 28 общеобразовательных школ города приняли участие в мероприятии», - отметили в отделе.

    Там добавили, что из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане диктант прошёл в онлайн-формате. Первый общеказахстанский открытый диктант в стране состоялся пять лет назад - в 2016 году.

    «В этом году тема диктанта - «Независимость - наша главная ценность!», посвящённая 30-летию Независимости Республики Казахстан. Мероприятие организовано Ассамблеей народа Казахстана», - дополнили в ведомстве.


    Теги:
    30 лет Независимости Образование Общество Павлодарская область
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