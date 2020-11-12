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207 тысяч казахстанцев трудоустроено в рамках Дорожной карты занятости

12 Ноября 2020 14:11
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207 тысяч казахстанцев трудоустроено в рамках Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы начата реализация более 6,7 тысячи проектов, на которых заняты 207 тысяч человек со средней заработной платой 130 тысяч тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

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Особым условием при реализации инфраструктурных проектов ДКЗ является обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Не менее половины работников нанимают через центры занятости населения, приоритет отдается безработной молодежи. Подрядчики должны обеспечить безопасные условия труда, с применением санитарно-эпидемиологических мер.

По состоянию на 1 ноября в регионах начата работа по 6,7 тысячи проектам, создано 207 тысяч рабочих мест, в том числе более 112 тысяч через центры занятости населения.

Половина участников программы являются сельскими жителями, 40% – представители молодежи и 7% – малообеспеченные граждане.

Наибольшая доля трудоустроенных в рамках ДКЗ приходится на Восточно-Казахстанскую (20,5 тысячи человек, или 108,8%), Кызылординскую (9,4 тысячи, или 101,2%) и Атыраускую (7,3 тысячи, или 102,9%) области.

Как сообщалось ранее, всего в рамках ДКЗ планируется создать 255 тыс. рабочих мест. При этом проекты ДКЗ создадут основу для открытия в будущем более 100 тысяч постоянных рабочих мест.



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#Экономика   #Занятость - 2020  
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