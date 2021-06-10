207 тысяч деревьев высадили в Жамбылской области в этом году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Активными темпами обновляется лесной фонд Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал руководитель Жамбылской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Баймахан Кошкарбаев, по региональному плану озеленения населенных пунктов и создания в Жамбылской области зеленых зон, рассчитанному на 2021 - 2025 годы, в этом году в регионе должны быть высажены 179 тысяч деревьев на площади 152,2 га.

Фактически уже высажено 207,3 тысячи саженцев. Общий объем государственного лесного фонда Жамбылской области составляет 4 миллиона 427 тысяч 34 гектара. Из них 2 миллиона 357 тысяч 123 гектара занято лесом. Земли общего лесного фонда занимают 30,8 процента территории области, а лесные земли - 15,47 процента, отметил спикер.

«В соответствии с поручением Главы государства, озвученным в Послании народу Казахстана, в стране предполагается высадить 2 миллиарда саженцев, из которых 140 миллионов планируется засеять в лесном фонде Жамбылской области. Для этого в 2021 году запланированы лесопосадочные работы на площади 7 100 га. Весной на 3 100 га земли уже высажено 6 миллионов 214 тысяч саженцев саксаула и карагача. Комплексный план по области выполнен на 100 процентов», - отметил Баймахан Кошкарбаев.

Напомним, в Жамбылской области, помимо инициативы увеличения площади лесного фонда, озвученной в Послании Президента народу Казахстана, утвержден 5-летний план посадки 970 тысяч деревьев как внутри, так и возле населенных пунктов. Данные работы включены в комплексный план развития отраслей лесного, животного мира, водохранилищ, недропользования и экологии.