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вчера 23:00
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207 человек выздоровели от КВИ
город Нур-Султан - 59,
город Алматы - 47,
Восточно-Казахстанская область - 1,
Актюбинская область - 1,
Жамбылская область - 7,
Карагандинская область - 26,
Западно-Казахстанская область - 24,
Костанайская область - 2,
Кызылординская область - 5,
Павлодарская область - 9,
Алматинская область - 22,
Акмолинская область - 3,
Мангистауская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 8345:
г. Нур-Султан – 1770,
г. Алматы – 1976,
г. Шымкент – 448,
Акмолинская область – 144,
Актюбинская область – 250,
Алматинская область – 309,
Атырауская область – 876,
Восточно-Казахстанская область – 84,
Жамбылская область – 278,
Западно-Казахстанская область – 475,
Карагандинская область – 590,
Костанайская область – 143,
Кызылординская область – 309,
Мангистауская область – 197,
Павлодарская область – 181,
Северо-Казахстанская область – 48,
Туркестанская область – 267.
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