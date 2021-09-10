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    20:14, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    206 тысяч человек получили I компонент вакцин в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 1 602 жителя Атырауской области привились от Covid-19 за сутки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за день I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1 602 местных жителя.

    Среди привившихся: 17 медиков, 43 педагога, 49 студентов, 5 сотрудников правоохранительных органов, 32 госслужащих, 118 человек с хроническими заболеваниями, 1 336 местных жителей.
    Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 206 764 человека. II компонентом вакцин привито 154 453 местных жителя.
    В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

    Как ранее сообщалось, Атырау остаётся очагом распространения COVID-19 в регионе.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Вакцинация Общество Статистика
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