206 тысяч человек получили I компонент вакцин в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 1 602 жителя Атырауской области привились от Covid-19 за сутки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за день I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1 602 местных жителя.

Среди привившихся: 17 медиков, 43 педагога, 49 студентов, 5 сотрудников правоохранительных органов, 32 госслужащих, 118 человек с хроническими заболеваниями, 1 336 местных жителей.

Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 206 764 человека. II компонентом вакцин привито 154 453 местных жителя.

В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

Как ранее сообщалось, Атырау остаётся очагом распространения COVID-19 в регионе.