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206 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

13 Января 2022 08:52
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206 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 35 710 человек. 206 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

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На 13 января лечение от КВИ продолжают получать 35 710 человек (–33 936 + и 1 774 КВИ-), из них в стационарах находится – 3 888 пациент, на амбулаторном уровне – 31 822 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 206 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 62 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 38 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 9122 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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