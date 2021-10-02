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    08:00, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    2058 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2058 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 252,

    город Алматы - 485,

    город Шымкент - 105,

    Акмолинская область - 55,

    Актюбинская область - 82,

    Алматинская область - 225,

    Атырауская область - 56,

    Восточно-Казахстанская область - 123,

    Жамбылская область - 51,

    Западно-Казахстанская область - 82,

    Карагандинская область - 152,

    Костанайская область - 109,

    Кызылординская область - 45,

    Мангистауская область - 8,

    Павлодарская область - 121,

    Северо-Казахстанская область - 67,

    Туркестанская область - 40.

    Всего в стране выявлено 889040 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Минздрав РК
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