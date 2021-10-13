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    14:11, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    205 пациентов с COVID-19 лечат в стационарах Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки COVID-19 выявили у 43 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 43 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 22 новых случая заражения COVID -19. В результате скрининга выявлено 7 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области.

    Так, за последние сутки в Жылыойском районе выявили 1 заболевшего, в Исатайском районе - 6, в Кызылоугинском районе - 2, в Курмангазинском районе - 3, в Макатском районе - 2.
    Заболевание у 26 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 17 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 66 человек.
    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 322 человека, в модульной больнице - 74, во второй областной больнице – 45 пациентов,в районных инфекционных стационарах - 35. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 51 человек.
    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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