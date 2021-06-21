205 офицеров выпустил Военный институт в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ – В Военном институте Национальной гвардии РК в Петропавловске прошел 21-й выпуск молодых офицеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы института, в этом году стены учебного заведения покинули 205 офицеров. В том числе семь представителей Кыргызстана и восемь –Таджикистана.

«Приказом министра внутренних дел вам присвоено первичное офицерское звание – лейтенант. Я поздравляю вас с этим долгожданным событием. Результаты сдачи государственных экзаменов позволяют сделать вывод о достаточном уровне подготовки офицерских кадров, для силовых структур Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана», - поздравил выпускников от имени министра внутренних дел и Главнокомандующего Национальной гвардией выпускников председатель Государственной аттестационной комиссии генерал-майор Алибек Сералиев.

Десять офицеров окончили институт с отличием. Лейтенантам Арману Кенышбеку, Нұрсұлтану Сүттібай, Исламу Ахметжану и Даниле Ковалеву вручили нагрудный знак «За отличное окончание военного вуза».

За 24-летную историю институт выпустил 3746 молодых офицеров, 260 из которых окончили учебу с отличием, 45 – с вручением нагрудного знака «За отличное окончание военного вуза».

На базе института осуществляется подготовка офицеров по семи специальностям. Обучение курсантов ведётся на восьми кафедрах. В институте функционирует факультет повышения квалификации, где ежегодно проходят переподготовку по специальностям офицеры и военнослужащие по контракту Национальной гвардии и органов внутренних дел.

Ранее аким области Кумар Аксакалов сообщил , что для Военного института построят новые корпусы и показал, как будет выглядеть учебное заведение.