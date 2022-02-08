205 больных СOVID-19 находятся в инфекционных стационарах Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 205 больных СOVID-19 находятся в инфекционных стационарах Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 23 человек. Из них 21 случай подтвержден в городе Атырау, 1 - в Исатайском районе, 1 - в Махамбетском районе.
У 9 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 14 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечился 421 человек.
В домашних условиях получают лечение 2 865 человек, в областной больнице №2 - 15, в модульной больнице - 100 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 39 человек,
в районных инфекционных стационарах - 51. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 1 пациент с коронавирусной инфекцией.
По темпам распространения инфекции Атырауская область перешла в «желтую» зону.
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